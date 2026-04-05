«Πολύ εύκολα πονοκεφαλιάζουν οι τηλεθεατές σας»: Νέο παραλήρημα Βούλτεψη στην ΕΡΤ

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι»… Αφού τρέλανε τους παρουσιαστές, Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασσιμάτη, η Σοφία Βούλτεψη τα έβαλε και με τους τηλεθεατές της ΕΡΤ.

«Πολύ εύκολα πονοκεφαλιάζουν οι τηλεθεατές σας», είπε σε ειρωνικό ύφος η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Δημήτρη Κοτταρίδη που μάταια έκανε έκκληση για ηρεμία στο πλατό της εκπομπής.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Σοφία Βούλτεψη, που φώναζε καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής συζήτησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορούσε τη Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Μπούμπα από την Ελληνική Λύση πως φωνάζουν.

Μάλιστα, όταν ο Δημήτρης Κοτταρίδης της είπε πως αυτό δεν του έχει ξανασυμβεί, η βουλευτής της ΝΔ έσπευσε να τον διαψεύσει. «Κάθε φορά τα ίδια λέτε», του είπε αναφερόμενη στην παρουσία της στην εκπομπή.

Τα ρουσφέτια που άναψαν τα αίματα

Για την ιστορία, τα «αίματα άναψαν» όταν η Βάσια Αναστασίου αναφέρθηκε στην ηλικία της, έπειτα από σχόλιο της Βούλτεψη περί «ρουσφετιών».

«Μην μιλάει τώρα το ΠΑΣΟΚ περί ρουσφετιών»,ανέφερε η κυρία Βούλτεψη, με την κυρία Αναστασίου να λέει «πως δεν είχε γεννηθεί τότε, έχουμε να κυβερνήσουμε και 20 χρόνια».

Η Σοφία Βούλτεψη αντέδρασε έντονα, ζητώντας να μην επανέρχεται το επιχείρημα περί ηλικίας και χρονικής περιόδου γέννησης: «Βάσια μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω πότε γεννήθηκες», είπε χαρακτηριστικά, με την Αναστασίου να απαντά: «Κυρία Σοφία, εσείς είστε η Ελλάδα του 2.0, δεν είμαστε εμείς».

