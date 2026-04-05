Βασίλης Κικίλιας: Με Γκιλφοϊλ και Μενδώνη στη Μητρόπολη Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία

Σε πανηγυρικό κλίμα τελέστηκε, το πρωί της Κυριακής, η Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Το «παρών» στην τελετή της Κυριακής των Βαΐων έδωσαν οι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, η Εκκλησία μας καλεί να σταθούμε με ευλάβεια και ταπείνωση μπροστά σε ένα βαθύ και συγκινητικό γεγονός: την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευχήθηκε «καλή και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα».

Διαβάστε επίσης:

