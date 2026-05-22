22.05.2026 12:44

«The Odyssey»: Κάτω από τρεις ώρες η διάρκεια της ταινίας του Christopher Nolan (photos/videos)

Καθώς η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» («The Odyssey») πλησιάζει, το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών για το νέο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) κορυφώνεται.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός αν και υποσχέθηκε μια πιστή μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, ξεκαθάρισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι η διάρκεια του φιλμ θα είναι κάτω από τις τρεις ώρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της αμερικανικής αλυσίδας κινηματογράφων AMC, η διάρκεια της «Οδύσσειας» θα είναι 2 ώρες και 52 λεπτά, χρόνος που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικός για τους περισσότερους.

Ο Νόλαν έχει αγγίξει το όριο των τριών ωρών μόνο μία φορά στην καριέρα του με το «Oppenheimer» να διαρκεί ακριβώς 3 ώρες. Έτσι, η «Οδύσσεια» θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του, αφήνοντας πίσω το «Interstellar» (2 ώρες και 49 λεπτά), το «The Dark Knight Rises» (2 ώρες 44 λεπτά), το «The Dark Knight» (2 ώρες 32 λεπτά) και το «Tenet» (2 ώρες 30 λεπτά).

Με έναν προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX έχοντας ως διευθυντή φωτογραφίας τον μόνιμο συνεργάτη του Νόλαν, Χόιτε βαν Χόιτεμα (Hoyte van Hoytema), σύμφωνα με το World of Reel. Η «Οδύσσεια» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

