Άγιο Φως: «Θα το φέρουμε με κάθε τρόπο» λέει ο Γιάννης Λοβέρδος  

Με κατηγορηματικό τρόπο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος διαβεβαιώνει ότι το Άγιο Φως θα φτάσει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

«Θα πάμε στην Ιερουσαλήμ για να φέρουμε το Άγιο Φως. Ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας. Αυτό είναι χρέος μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών στα Παραπολιτικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι στιγμής προγραμματιστεί, στην αποστολή θα συμμετάσχουν ελάχιστοι: ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ και, στη συνέχεια, ο κυβερνητικός αξιωματούχος και οι δύο κληρικοί, οδικώς, θα κατευθυνθούν στον Ναό της Αναστάσεως, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Τα αυστηρά μέτρα προστασίας θα εμποδίσουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που κάθε χρόνο κατακλύζουν τον Ναό, να εισέλθουν στο ιερό προσκύνημα.

Οι Ορθόδοξοι κληρικοί θα είναι μόνο 15 και ελάχιστοι οι εκπρόσωποι των άλλων δογμάτων. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, εξερχόμενος του ιερού κουβουκλίου, θα μεταλαμπαδεύσει το Φως.

Όπως λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, «θα παραλάβω κανονικά από τον Πατριάρχη το Άγιο Φως και θα το φέρουμε – καλώς εχόντων των πραγμάτων – το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα και από εκεί, με ειδικές πτήσεις που έχει ναυλώσει το υπουργείο Εξωτερικών, θα μεταφερθεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας».

Ωστόσο, επισημαίνει τον κίνδυνο που υπάρχει και διατηρεί την αναγκαία επιφύλαξη για την πραγματοποίηση της αποστολής, η οποία θα εξαρτηθεί τελικώς από το πώς θα διαμορφωθεί, το Μεγάλο Σάββατο, η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, καθώς τις περισσότερες ώρες παραμένει κλειστό.

