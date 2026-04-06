ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:08
Άγιο Φως: «Θα το φέρουμε με κάθε τρόπο» λέει ο Γιάννης Λοβέρδος  

Με κατηγορηματικό τρόπο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος διαβεβαιώνει ότι το Άγιο Φως θα φτάσει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

«Θα πάμε στην Ιερουσαλήμ για να φέρουμε το Άγιο Φως. Ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας. Αυτό είναι χρέος μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών στα Παραπολιτικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι στιγμής προγραμματιστεί, στην αποστολή θα συμμετάσχουν ελάχιστοι: ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ και, στη συνέχεια, ο κυβερνητικός αξιωματούχος και οι δύο κληρικοί, οδικώς, θα κατευθυνθούν στον Ναό της Αναστάσεως, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Τα αυστηρά μέτρα προστασίας θα εμποδίσουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που κάθε χρόνο κατακλύζουν τον Ναό, να εισέλθουν στο ιερό προσκύνημα.

Οι Ορθόδοξοι κληρικοί θα είναι μόνο 15 και ελάχιστοι οι εκπρόσωποι των άλλων δογμάτων. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, εξερχόμενος του ιερού κουβουκλίου, θα μεταλαμπαδεύσει το Φως.

Όπως λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, «θα παραλάβω κανονικά από τον Πατριάρχη το Άγιο Φως και θα το φέρουμε – καλώς εχόντων των πραγμάτων – το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα και από εκεί, με ειδικές πτήσεις που έχει ναυλώσει το υπουργείο Εξωτερικών, θα μεταφερθεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας».

Ωστόσο, επισημαίνει τον κίνδυνο που υπάρχει και διατηρεί την αναγκαία επιφύλαξη για την πραγματοποίηση της αποστολής, η οποία θα εξαρτηθεί τελικώς από το πώς θα διαμορφωθεί, το Μεγάλο Σάββατο, η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, καθώς τις περισσότερες ώρες παραμένει κλειστό.

Ανασχηματισμός της… μαρκίζας 

Πρόταση μομφής στη κυβέρνηση με… πρόσκληση στο ΠΑΣΟΚ έκανε ο Καλπάκης του ΣΥΡΙΖΑ

Βασίλης Κικίλιας: Με Γκιλφοϊλ και Μενδώνη στη Μητρόπολη Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταχείες διώξεις, εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτής

Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για την ώρα και για τους επόμενους μήνες»

Κυριακή των Βαΐων… κεκλεισμένων των θυρών στην Ιερουσαλήμ – Ο πατριάρχης Θεόφιλος για προσευχή στην άδεια Παλιά Πόλη (video)

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Τζέρεμι Χάνσεν, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα

Το SUV των 500.000 ευρώ που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τις πίσω ζώνες ασφαλείας

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

