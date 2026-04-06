Ο ΟΠΕΚΕΠΕ «βυθίζει» τη ΝΔ – Η φθορά για κυβέρνηση και οι ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης

Πτώση στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις «βόμβες» ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού μετά τη «βουτιά» 1,3% στη δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha, το κυβερνών κόμμα «βυθιζεται» 1,1% και στην έρευνα της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη.

Σε τμήμα της δημοσκόπησης που ενσωματώνει τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και η οποία δημοσιοποιήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντ1, επιβεβαιώνεταιψ. Η κυβέρνηση διατηρεί την πρωτιά, αλλά υπό πίεση, ενώ η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, χωρίς σαφή πόλο που να μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εμφανίζει υποχώρηση από το 34,4% στο 33%, το ΠΑΣΟΚ κινείται οριακά ανοδικά, από το 15,7% στο 16%.

Το ΚΚΕ σημειώνει μικρή πτώση από το 6,6% στο 6,2%, ενώ η Ελληνική Λύση ενισχύεται αισθητά, από το 6,3% στο 7,1%. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6% στο 5%. Το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, κινούνται στο 4,4% από 4,1% και 4% αντίστοιχα, αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει πτωτικά, υποχωρώντας από το 4,2% στο 3,3%.

Σταθεροί παραμένουν οι Δημοκράτες στο 2,9%, ενώ απώλειες καταγράφουν η Νέα Αριστερά (από 1,7% σε 1,3%) και η Νίκη (από 1,6% σε 1,3%).

Βενιζέλος για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή: Ο κίνδυνος υποεκπροσώπησης της περιφέρειας και οι«επιλαχόντες ρεπατζήδες»

Βουλή: «Πυρά» της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και «ασυμβίβαστο» Μητσοτάκη – «Ουδείς αναμάρτητος» λέει η πλειοψηφία

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας συνιστά το διάγγελμα του Μητσοτάκη