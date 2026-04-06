Βενιζέλος για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή: Ο κίνδυνος υποεκπροσώπησης της περιφέρειας και οι«επιλαχόντες ρεπατζήδες»

Για αλλοίωση της λειτουργικής συνοχής της Βουλής και για υποεκπροσώπηση της περιφέρειας έκανε λόγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή και την αναφορά του Παύλου Μαρινάκη σε ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτικών εδρών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου εξήγησε τι είναι συνταγματικά εφικτό και υπό ποιες προϋποθέσεις, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος.

Τα συνταγματικά όρια των βουλευτών και ο εκλογικός νόμος

Όπως επισημαίνει ο κ. Βενιζέλος, το Σύνταγμα δίνει μεν τη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των βουλευτών αλλά θέτει όμως σαφές κατώτατο όριο.

Επικαλούμενος το άρθρο 51 παρ. 1, υπογραμμίζει ότι «ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από 200, ούτε μεγαλύτερος από 300», γεγονός που σημαίνει ότι η Βουλή μπορεί να μειωθεί έως και τις 200 έδρες, εφόσον το αποφασίσει η πλειοψηφία. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα, όπως τονίζει, είναι αν μια τέτοια ρύθμιση αποτελεί μέρος του εκλογικού νόμου.

Κατά τον ίδιο, «η ασφαλέστερη ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για ζήτημα εκλογικού νόμου», άρα η ψήφισή του απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3 προκειμένου να ισχύσει άμεσα. Διαφορετικά, η εφαρμογή του μετατίθεται για τις μεθεπόμενες εκλογές.

«Σοβαρές στρεβλώσεις στην εκπροσώπηση της περιφέρειας»

Ο κ. Βενιζέλος στάθηκε ιδιαίτερα και στις επιπτώσεις που θα είχε μια μείωση των εδρών στην «εκλογική γεωγραφία» της χώρας, προειδοποιώντας για σοβαρές στρεβλώσεις. Όπως λέει, με «απλή αριθμητική» θα προκύψει υποεκπροσώπηση της περιφέρειας και των μικρών αστικών κέντρων, ενώ χωρίς ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών μπορεί να διαπιστωθούν «παραλογισμοί».

Περιοχές με διαφορετικό πληθυσμιακό μέγεθος θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται από τον ίδιο αριθμό βουλευτών, οδηγώντας σε δραματικά άνισες μονοεδρικές Περιφέρειες, τονίζει ο κ. Βενιζέλος. «Αν δεν αλλάξουν οι εκλογικές περιφέρειες, θα φτάσουμε σε παραλογισμούς. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να έχει έναν βουλευτή η Λέσβος και έναν βουλευτή η Λευκάδα. Δηλαδή, θα πάμε σε δραματικά άνισες μονοεδρικές Περιφέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των βουλευτών συνεπάγεται, de facto, αναμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, επαναφέροντας το ζήτημα στο πεδίο του εκλογικού νόμου.

Η συρρίκνωση των εδρών, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα επηρεάσει μόνο τη γεωγραφική εκπροσώπηση, αλλά και τη λειτουργία του εκλογικού συστήματος.

Όπως επισημαίνει, ανακύπτει ζήτημα ως προς την εκπροσώπηση των αποδήμων, καθώς θα πρέπει να καθοριστεί πώς θα κατανέμονται οι σχετικές έδρες όταν ο πληθυσμός τους δεν αντιστοιχεί στο εκλογικό μέτρο. Παράλληλα, τονίζει ότι η μείωση των διαθέσιμων εδρών περιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής αναλογικών συστημάτων, ιδίως της απλής αλλά και της ενισχυμένης αναλογικής, καθώς «δεν θα έχεις έδρες να μοιράσεις».

«Πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τους απόδημους, πώς δηλαδή θα τους δώσεις 3 έδρες αν ο πληθυσμός τους είναι μικρότερος από τον πληθυσμό που αντιστοιχεί στο εκλογικό μέτρο», σχολιάζει χαρακτηριστικά προσθέτοντας: «Διότι, πρακτικά, ενώ τώρα έχουν λιγότερους από τους αντιστοιχούντες, θα έχουν περισσότερους. Και βεβαίως αυτό μετά μειώνει αριθμητικά τη δυνατότητα να λειτουργήσει η απλή αναλογική και πολύ περισσότερο η ενισχυμένη, όπως έχουμε τώρα, διότι δεν θα έχεις έδρες να μοιράσεις».

«Ενα κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης θα μπαίνει στη Βουλή έχοντας πολύ μικρή ομάδα και αυτό θα παρακωλύει στην πραγματικότητα την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων. Δεν θα μπορεί να εκπροσωπείται ουσιαστικά, να κάνει τη δουλειά του».

Οι «επιλαχόντες ρεπατζήδες» και η συνοχή της Βουλής

Ως προς την εισήγηση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο της ιδιότητας υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027, ο κ. Βενιζέλος επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση της αναπλήρωσης των υπουργοποιημένων βουλευτών από επιλαχόντες.

Όπως σημειώνει, η πρόβλεψη αυτή εισάγει ένα νέο στοιχείο στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για δημιουργία μιας «συμπαθούς κατηγορίας επιλαχόντων ρεπατζήδων».

Η επισήμανση αυτή αποτυπώνει, κατά τον ίδιο, τον κίνδυνο αλλοίωσης της αντιπροσωπευτικότητας και της λειτουργικής συνοχής της Βουλής, εφόσον η σύνθεσή της θα μεταβάλλεται διαρκώς ανάλογα με τις κυβερνητικές επιλογές.

