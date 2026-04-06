search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 13:26

Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: Διευκρινίσεις Μαρινάκη – Στο τραπέζι αναστολή βουλευτικής ιδιότητας και μείωση βουλευτών

Εξηγήσεις για το σχέδιο του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια του briefing, αναφέροντας ότι η όλη συζήτηση θα ενταχθεί στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «εδώ μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό για υπουργός. Για όσο διάστημα είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στην αντίστοιχη εκλογίκη περιφέρεια. Αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού/υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή και θα μπορεί να είναι υποψήφιος».

Απαντώντας στην κριτική ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν περισσότερα των 300 βουλευτικά γράφεία, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «θα πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση, όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό προς την κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα. Για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών, για να μην έχουμε 350 γράφεια», αν και τόνισε ότι «όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, είναι σκέψεις που θα τεθούν στο δημόσιο διάλογο».

«Η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με το ρόλο του βουλευτή», σημείωσε. «Η αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους γίνεται με πολιτικές όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, συνολικά το ψηφιακό κράτος, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. […] Δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, δεν μιλάμε για έναν εκτελεστικό νόμο, μιλάμε για κάτι που θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι υπό διαμόρφωση και όλα αυτά θα τα δούμε στη σωστή ώρα».

Κατά τα λοιπά, αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Σωστή η δήλωση ανάληψης των ευθυνών χωρίς να συνεπάγεται ενοχή. Είναι μια δήλωση που αναγνωρίζεται συνολικά. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας άρα δεν υπάρχει λόγος διαγραφής. Δεν μιλάμε καν για υπόδικο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα», ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα είπε ότι «εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώα, αλλά ας αποκτήσουμε όλοι την εικόνα για κάθε υπόθεση και πολιτικά θα τοποθετηθούμε. Πριν μιλήσουμε για κάποιον άνθρωπο καλύτερα να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3