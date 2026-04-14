ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:08
14.04.2026 09:44

Πτυχίο Λαζαρίδη: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απομάκρυνση του υφυπουργού  

Την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση ζητά με νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, απευθύνοντας το ερώτημα στον πρωθυπουργό να «ανέχεται ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;»

Το ΠΑΣΟΚ, όπως και άλλες δυνάμεις και βουλευτές της αντιπολίτευσης διατηρούν ψηλά το θέμα με το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη από The College of Southeastern Europe, υποστηρίζοντας ότι κακώς είχε διοριστεί ως συνεργάτης υπουργού πριν 19 χρόνια, καθώς δεν διέθετε τίτλο σπουδών από δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως απαιτούσε η θέση.

Το θέμα της αποπομπής έχουν θέσει επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως με καταγγελίες του Παύλου Πολάκη, αλλά και ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ σήμερα αναμένεται να υπάρξει και μία επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης.

Η σημερινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ.

Με άλλα λόγια, πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια.

Ο Πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα;

Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;

Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησης του να έχει καθ’ ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;»

Συνεχίζει το «σφυροκόπημα» και ο Κασσελάκης: Κύριε Λαζαρίδη φέρτε πίσω τα κλεμμένα και με τόκο

Και ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει ωστόσο τις επιθέσεις κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, καλώντας τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δέχομαι πολλά μηνύματα λόγω της κατάστασης με τον Κ. Λαζαρίδη ο οποίος δεν δείχνει το πτυχίο του, δεν παραδέχεται ότι τον πληρώναμε άδικα επειδή δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις για να είναι ειδικός επιστήμονας του υπουργείου Παιδείας» είπε αρχικά.

«Ξέρετε τι μου λένε οι απόδημοι; “Τι να γυρίσουμε στην Ελλάδα όταν ξέρουμε ότι η κουλτούρα όταν αυτή είναι η αξιοκρατία;” Γι’ αυτό καλώ τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη εάν θέλει όντως να έχει μία κυβέρνηση των αρίστων όπως μας έλεγε πριν 10 χρόνια» αναφέρει παρουσιάζοντας απόσπασμα με σχετικές δηλώσεις του προεκλογικά πριν την πρώτη από τις δύο κυβερνήσεις της ΝΔ.

Στο τέλος, σχολιάζει: Κύριε Λαζαρίδη, φέρτε πίσω τα κλεμμένα και με τόκο».

