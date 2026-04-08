ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:14
Ο Πολάκης βρήκε το κολέγιο όπου σπούδασε ο Λαζαρίδης: «Έκλεισε γιατί χρωστούσαν παντού και έγινε κουζίνα»

Την περιοχή του Γκύζη επισκέφτηκε ο Παύλος Πολάκης με αποστολή να βρει το College of Southeastern Europe, όπου φοίτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Μετά από τη Βουλή, όπου είδα τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπα, δεν πετάγομαι λίγο μέχρι την όμορφη γειτονιά του Γκύζη, να δω αυτό το “campus“, αυτό το πανεπιστήμιο που σπούδασε ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης;», ανέφερε ο βουλευτής Χανίων.

«Ήρθα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, σε αυτό εδώ το κτίριο σπούδασε ο κ. Λαζαρίδης και πήρε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας. Με το οποίο διορίστηκε, αν το είχε πάρει τότε για 3 χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Παιδείας», συνέχισε, δείχνοντας ένα ερειπωμένο κτίριο. 

«Για να σοβαρευτούμε, αυτή εδώ η κουζίνα, ήταν ένα εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το οποίο ανήκε σε έναν Κανελλόπουλο και μία Χατζηνικολάου, που το έκλεισαν και το σφράγισαν γιατί χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Από τον ΕΦΚΑ μέχρι το Δημόσιο και την Εφορία, κάτι εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πράγμα και καλά πήρε πτυχίο ο Λαζαρίδης και τολμάει και γράφει ότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Και τον αντάμειψε ο Μητσοτάκης κάνοντάς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έναν άνθρωπο με πτυχίο από αυτή την κουζίνα», κατέληξε.

