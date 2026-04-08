ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 13:00
Ο Ανδρουλάκης απαντά εμμέσως στην Τριανταφύλλου: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”;»

Με έμμεσο τρόπο απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, η οποία – σχολιάζοντας τα περί του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – είπε ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ – πιθανότατα και η υπόλοιπη αριστερά – δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε. Το ακούω ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι για τον ίδιο, σε επίπεδο φημολογίας. […] Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που η αλήθεια και το ψέμα έχουν συγχωνευθεί και διαλυθεί και κανείς δεν ξέρει τι να πιστέψει».

Πώς σχολίασε ο Ανδρουλάκης τα παραπάνω; Μέσω κοινοποίησης της ανάρτησης ενός στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έγραψε ότι «η κυρία Σώτη Τριανταφύλλου δήλωσε ότι :”το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλάει με ηθικούς όρους”. Σε μια εποχή που όλοι αυτοανακηρύσσονται ηθικοί κριτές, ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος “δικαιούται” να μιλά με ηθικούς όρους, αλλά αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία, κυρία Σώτη Τριανταφύλλου.

Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση; Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, αλλά ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο και τον χώρο να αγωνιστεί, όπως κι εσείς τη γραφή σας· ας προσγειωθούμε λοιπόν, με σεβασμό σε κάθε επιλογή και σε κάθε προσπάθεια, ατομική και συλλογική.

Υ.Γ.: Το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες».

