ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 12:57
08.04.2026 11:08

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

Ως «δεύτερη ευκαιρία» χαρακτήρισε δικηγόρος θύματος των υποκλοπών μέσω Predator την αποστολή της δικογραφίας της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο.

«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM ο Ζαχαρίας Κεσσές, προσθέτοντας ότι «θεωρώ αδιανόητο το ότι το 2026 θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη του 2024 υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πράγματα που έχουν διαπιστωθεί από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που ήταν φανερά να κάνει ότι δεν τα είδε ένας Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και θυμίζω ότι 8 στους 10 Έλληνες πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Τόνισε, δε, ότι «αν τολμήσουν κάποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να μην κάνουν τη δουλειά τους, να μην δουν το αυτονόητο, να μην δουν ούτε καν απόπειρα κατασκοπίας όταν για παράδειγμα έχει παγιδευτεί ο υπουργός Εξωτερικών τη στιγμή που βρίσκεται σε επίσημη διεθνή αποστολή τότε καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις και το τίμημα το οποίο θα πληρωθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο».

Ζορίζουν τα πράγματα, θα πούμε εμείς…

