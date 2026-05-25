search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 13:30

Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

25.05.2026 13:30
kyranakis-723

Θέση για όσα εσωκομματικά θέματα απασχολούν τη Νέα Δημοκρατία, πήρε ο αναπληρωτής υπουργος Μεταφορών Κωνσταντινος Κυρανάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1

Ειδικότερα δεν δίστασε να χαραχτηρίσει «λάθος» την κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό συγκεκριμένα.

«Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της χώρας αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που είπε» Δεν υπάρχει “μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη” Υλοποιούμε αυτά που έχουμε οραματιστεί για την Ελλάδα» ανεφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

Σε ότι αφορά τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και την απουσία του από το συνέδριο της ΝΔ είπε: «Με στεναχωρεί που ήταν απών. Έχουμε ζήσει σημαντικές στιγμές μαζί του. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Το υπουργείο Μεταφορών είναι σημαδεμένο από την τραγωδία των Τεμπών κι εγώ έχω δώσει προσωπικό βάρος σε αυτό. Τα στελέχη του κόμματος θα κριθούν πολιτικά, η Μαρία Καρυστιανού όχι, ισχύει ότι για μένα είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της» είπε.

Διαβάστε επίσης

Στουρνάρας: Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του από την Επιτροπή της Βουλής – Μήνυμα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

ΠΑΣΟΚ για υδρογονάνθρακες: Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις…

Μητσοτάκης για δημογραφικό: «Ετοιμάζουμε πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙΙ”» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

minos_volonakis
ADVERTORIAL

Μίνως Βολανάκης – Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του στο Θέατρο Βράχων

kyranakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:46
gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

1 / 3