Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

Θέση για όσα εσωκομματικά θέματα απασχολούν τη Νέα Δημοκρατία, πήρε ο αναπληρωτής υπουργος Μεταφορών Κωνσταντινος Κυρανάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1

Ειδικότερα δεν δίστασε να χαραχτηρίσει «λάθος» την κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό συγκεκριμένα.

«Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της χώρας αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που είπε» Δεν υπάρχει “μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη” Υλοποιούμε αυτά που έχουμε οραματιστεί για την Ελλάδα» ανεφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

Σε ότι αφορά τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και την απουσία του από το συνέδριο της ΝΔ είπε: «Με στεναχωρεί που ήταν απών. Έχουμε ζήσει σημαντικές στιγμές μαζί του. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Το υπουργείο Μεταφορών είναι σημαδεμένο από την τραγωδία των Τεμπών κι εγώ έχω δώσει προσωπικό βάρος σε αυτό. Τα στελέχη του κόμματος θα κριθούν πολιτικά, η Μαρία Καρυστιανού όχι, ισχύει ότι για μένα είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της» είπε.

Διαβάστε επίσης

Στουρνάρας: Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του από την Επιτροπή της Βουλής – Μήνυμα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

ΠΑΣΟΚ για υδρογονάνθρακες: Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις…

Μητσοτάκης για δημογραφικό: «Ετοιμάζουμε πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙΙ”» (video)