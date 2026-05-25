Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν: «Ή θα είναι σπουδαία και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει»

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία», τόνισε χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών, αλλά και στελεχών των Ρεπουμπλικανών, με αφορμή τη συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν.

«Γελάω με όλους τους “Dumocrats”, τους RINO και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, για πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, έκανε ονομαστική αναφορά στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές Τομ Τίλις και Μπιλ Κάσιντι, καθώς και στον βουλευτή Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τους «αδύναμους», «αναποτελεσματικούς» και «αποτυχημένους», που «δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα».

«Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα», καταλήγει στην αναάρτησή του ο Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Γελάω με όλους τους “Dumocrats”, τους RINO και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, για πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα, με αδύναμους και αναποτελεσματικούς ανθρώπους όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Thom Tillis (που σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμα!), ο Bill Cassidy, ο οποίος μόλις υπέστη μια συντριπτική ήττα στις προκριματικές, και ο πραγματικά άθλιος βουλευτής Thomas Massie, ένας μεγάλος αχρείος που ηττήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από έναν σπουδαίο αμερικανό πατριώτη (που υποστηρίχθηκε από τον “TRUMP”) αφού έδειξε τεράστια απιστία στο Κόμμα του (και στη Χώρα του!), και σχεδόν όλους τους “Dumocrats”, ανθρώπους που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακή πολιτική και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά είναι συνεχώς επικριτικοί για κάθε φανταστική νίκη που έχω.

Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτι και να ξεκουραστούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα. Με άλλα λόγια, είναι χαμένοι! Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία.

Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν. Όχι, δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες! Πρόεδρος DJT».

تصريحات قوية من Donald Trump 👀



أي اتفاق مع Iran لازم يكون “كبير ومهم”… أو ما في اتفاق أصلاً



المفاوضات مع United States مستمرة مع تقدم تدريجي ⚙️



pic.twitter.com/S2V2qdTyV0 — CoinRadar (@Sheirk0) May 25, 2026

