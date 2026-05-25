ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:46
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

25.05.2026 13:52

Η στιγμή της έκρηξης στο ανθρακωρυχείο της Κίνας – Τουλάχιστον 82 οι νεκροί και 128 τραυματίες (video)

Την στιγμή της φονικής έκρηξης στο ανθρακωρυχείο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Δύο ημέρες μετά το τραγικό συμβάν που είχε απολογισμό 82 νεκρούς και 128 τραυματίες, έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν την ένταση της έκρηξης.

Στα υπόγεια βρίσκονταν 247 εργαζόμενοι την ώρα της έκρηξης. Δύο από αυτούς θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι.

Τραυματίες που νοσηλεύονται, είπαν πως η ένταση του ωστικού κύματος ήταν τεράστια.

Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο:

«Γύρω στις έξι ή επτά το απόγευμα ακούστηκε μια έκρηξη. Το ωστικό κύμα μας πέταξε όλους κάτω και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», δήλωσε από το νοσοκομείο ένας εξ αυτών.

«Υπήρχε παντού σκόνη άνθρακα και ήταν σχεδόν αδύνατο να δεις. Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω και έτρεχα προς την έξοδο μόνο με το ένστικτο. Μετά από περίπου δέκα λεπτά άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου. Φοβήθηκα πραγματικά», είπε ένας δεύτερος.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

