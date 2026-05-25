Την στιγμή της φονικής έκρηξης στο ανθρακωρυχείο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Δύο ημέρες μετά το τραγικό συμβάν που είχε απολογισμό 82 νεκρούς και 128 τραυματίες, έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν την ένταση της έκρηξης.

Στα υπόγεια βρίσκονταν 247 εργαζόμενοι την ώρα της έκρηξης. Δύο από αυτούς θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι.

Τραυματίες που νοσηλεύονται, είπαν πως η ένταση του ωστικού κύματος ήταν τεράστια.

Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο:

#China: A gas explosion at a coal mine in Shanxi Province, China, has killed 82 people, according to local authorities. Authorities believe the coal mining company committed serious illegal acts.



According to China Central Television (CCTV) and other sources, the explosion… pic.twitter.com/1a8kWZAYnf May 23, 2026

«Γύρω στις έξι ή επτά το απόγευμα ακούστηκε μια έκρηξη. Το ωστικό κύμα μας πέταξε όλους κάτω και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», δήλωσε από το νοσοκομείο ένας εξ αυτών.

«Υπήρχε παντού σκόνη άνθρακα και ήταν σχεδόν αδύνατο να δεις. Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω και έτρεχα προς την έξοδο μόνο με το ένστικτο. Μετά από περίπου δέκα λεπτά άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου. Φοβήθηκα πραγματικά», είπε ένας δεύτερος.

Survivor of deadly Chinese #mineblast recounts the horrible #gasexplosion moment which killed 82;

preliminary probe finds major legal violations, authorities have said https://t.co/Hlc7jZP4m5 pic.twitter.com/GsTi6CQ7IA — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) May 24, 2026

