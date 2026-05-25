Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την στιγμή της φονικής έκρηξης στο ανθρακωρυχείο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.
Δύο ημέρες μετά το τραγικό συμβάν που είχε απολογισμό 82 νεκρούς και 128 τραυματίες, έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν την ένταση της έκρηξης.
Στα υπόγεια βρίσκονταν 247 εργαζόμενοι την ώρα της έκρηξης. Δύο από αυτούς θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι.
Τραυματίες που νοσηλεύονται, είπαν πως η ένταση του ωστικού κύματος ήταν τεράστια.
Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο:
#China: A gas explosion at a coal mine in Shanxi Province, China, has killed 82 people, according to local authorities. Authorities believe the coal mining company committed serious illegal acts.
According to China Central Television (CCTV) and other sources, the explosion… pic.twitter.com/1a8kWZAYnf— Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 23, 2026
5月25日，央视新闻报道山西煤矿爆炸发生时的画面— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) May 25, 2026
有一个工人表示，自己独自花了两小时时间才逃出生天。
监控视频显示，救援时间为第二天早上五点多。 pic.twitter.com/aXLOlUxNbg
«Γύρω στις έξι ή επτά το απόγευμα ακούστηκε μια έκρηξη. Το ωστικό κύμα μας πέταξε όλους κάτω και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», δήλωσε από το νοσοκομείο ένας εξ αυτών.
«Υπήρχε παντού σκόνη άνθρακα και ήταν σχεδόν αδύνατο να δεις. Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω και έτρεχα προς την έξοδο μόνο με το ένστικτο. Μετά από περίπου δέκα λεπτά άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου. Φοβήθηκα πραγματικά», είπε ένας δεύτερος.
Διαβάστε επίσης
Πρίγκιπας Άντριου: Νέες καταγγελίες για… απρεπή συμπεριφορά στους ιππικούς αγώνες του Άσκοτ
Θύελλα στη Γαλλία: Μεγάλο σκάνδαλο κακοποιήσης παιδιών σε νηπιαγωγεία και κατηγορίες για συγκάλυψη
Εκλογές στην Κύπρο: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της κάλπης – Ο Φειδίας μπήκε στη Βουλή, αλλά έχασε 51.000 ψήφους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.