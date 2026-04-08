Αλλαγή ατζέντας με… ψηφιακό κόφτη για τους πιτσιρικάδες

Το γεγονός ότι τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονται για τον έλεγχο της χρήσης των social media από ανηλίκους έχουν τεράστια απήχηση στους γονείς, επιχειρεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για να αλλάξει την ατζέντα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έτσι, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συναρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τον ψηφιακό κόφτη για τα πιτσιρίκια κάτω των 15 ετών, ο οποίος, λένε οι πληροφορίες, θα προσομοιάζει με τα μέτρα που έχουν λάβει η Γαλλία και η Αυστραλία.
Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να ελέγχουν πιο αυστηρά την πραγματική ηλικία των χρηστών, ώστε να αποφεύγεται η χρήση τους από ανήλικους που είναι και πιο επιρρεπείς σε εθιστικές συμπεριφορές.
Εν πάση περιπτώσει, είναι κι αυτός ένας τρόπος να ξεφύγει η κουβέντα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση, και να στραφεί στη λεγόμενη «θετική ατζέντα».
Διαβάστε επίσης
Διαμαντοπούλου για σιωπή απέναντι στον Τραμπ: Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει
Χατζηβασιλείου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν διαπράχθηκε αδίκημα
Μαρινάκης: Ιερός ο σταυρός προτίμησης – Σε επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού όσοι λένε ότι αν καταργηθεί, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι
