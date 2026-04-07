ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:23
07.04.2026 16:40

Διαμαντοπούλου για σιωπή απέναντι στον Τραμπ: Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει

Με ανάρτησή της στα social media η Άννα Διαμαντοπούλου εγκαλεί τον λεγόμενο «πνευματικό κόσμο» , τους διανοούμενους, τους ακαδημαϊκούς, τα κόμματα αλλά και τους θρησκευτικούς ηγέτες για την σιωπή τους απέναντι στις απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ στο Ιράν για «αφανισμό ενός πολιτισμού».

«Ένας ηγεμόνας απειλεί ανοιχτά να αφανίσει μια χώρα, έναν λαό, έναν πολιτισμό – και ο κόσμος δεν ουρλιάζει», επισημαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας την ανάρτηση με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Πού είναι οι ηγέτες; Πού είναι τα κόμματα, οι διανοούμενοι, οι ακαδημαϊκοί, οι θρησκευτικοί ηγέτες; Αυτή δεν είναι σιωπή. Είναι ηθική κατάρρευση», συμπληρώνει σε ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου και καταλήγει:

«Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει».

