«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν το πήρε και τόσο… καλά αυτό που έγινε στον τελικό της Ευρωλίγκας, η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποδίδεται κυρίως στην κακή διαιτησία από ανθρώπους της ομάδας, είτε με ευθύ, είτε με έμμεσο τρόπο.
Ακόμα και ο προσεκτικός και πάντα με αξιοπρεπή συμπεριφορά προπονητής των Μαδριλένων Σκαριόλο, άφησε μία δηλητηριώδη αιχμή, λέγοντας ότι η Ρεάλ θα έπρεπε να προτιμήσει την μετακόμιση στο NBA Europe από το να μείνει στην Ευρωλίγκα. Διπλωματικά αιχμηρή ήταν και η δήλωση του Αμπάλδε, ενώ ο Χεζόνια μίλησε για περίεργα σφυρίγματα στο τέλος του αγώνα. Μέσα ενημέρωσης και σελίδες στα σόσιαλ μίντα ασχολούνται έντονα με τα σφυρίγματα του διαιτητικού τρίο.
Διαβάστε επίσης:
Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»
Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας – Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Euroleague: Η Dara έδωσε συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ για την κούπα (Photo)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.