Υποκλοπές: Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία – Τι θα ερευνηθεί

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται μέρος της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω Predator, ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας μελέτησε την πρωτόδικη απόφαση και κυρίως το διατακτικό αυτής, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να ερευνηθούν πρόσθετα αδικήματα και η εμπλοκή νέων προσώπων. Στη συνέχεια κατά πληροφορίες, αποφάσισε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε να πραγματοποιηθούν:

Η διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας (148ΠΚ) από τους 4 καταδικασθέντες αλλά και τρίτα πρόσωπα εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας Predator όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση.

(148ΠΚ) από τους αλλά και εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση. Η τυχόν ποινική ευθύνη συμμετοχικής δράσης στην τέλεση των ένδικων αξιόποινων πράξεων για 9 στελέχη των εμπλεκόμενων εταιρειών και τυχόν άλλων προσώπων, που κατά την απόφαση «δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων».

Η ενδεχόμενη λειτουργία της εμπλεκόμενης εταιρείας Intellexa μέχρι και το έτος 2024.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα ερευνήσει το σκέλος της απόφασης που αφορά στην ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ψευδορκίας το οποίο επίσης θα διαχωριστεί σε δύο δικογραφίες και συγκεκριμένα:

την τυχόν ποινική ευθύνη του Σταμάτη Τρίμπαλη για την τέλεση ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων στις 22-09-2022 του αδικήματος της ψευδούς καταθέσεως (αρ. 224 παρ.1 ΠΚ) και αντίστοιχα του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση από τον καταδικασθέντα Ιωάννη Λαβράνο και τον συνεργάτη του Σωτήριο Ντάλα. Ο Στ. Τρίμπαλης καταθέτοντας στο δικαστήριο είχε δηλώσει ως ψευδή την τότε κατάθεση του, εξηγωπντας ότι ο ίδιος ήταν «αχυράνθρωπος» και ότι ενεργούσε για λογαριασμό του καταδικασθέντα επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

την τυχόν ποινική ευθύνη ως προς την τέλεση του αδικήματος της ψευδούς καταθέσεως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (αρ. 224 παρ. 1 ΠΚ) αναφορικά με τις καταθέσεις του Σωτ. Ντάλα και του Αιμ. Κοσμίδη, του κρεοπώλη – κατόχου της προπληρωμένης κάρτας με την οποία πληρώθηκε η αποστολή του μολυσμένου μηνύματος, με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης: Οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα – Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο, οριστικά και αμετάκλητα

Ανδρουλάκης: «Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση – Ζητάω εκλογές» (video)

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο… δρόμο για τη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου – Χατζηβασιλείου