ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:54
07.04.2026 13:17

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο… δρόμο για τη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου – Χατζηβασιλείου

Ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίάς συμφώνησε ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια ακόμα υπόθεση σχετιζόμενη με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων κατευθύνεται προς τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να φθάσει στο κοινοβούλιο η δικογραφία για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου, και τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου. Μάλιστα, η δικογραφία αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά την έρευνά της διαπίστωσε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα των δύο αυτών βουλευτών και συγκεκριμένα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ωστόσο, λόγω αναρμοδιότητας το σκέλος αυτό διαχωρίστηκε και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, καθώς η φερόμενη παράβαση καθήκοντος δεν εμπίπτει στα αδικήματα που μπορεί να ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά μόνο η ελληνική δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι ο Χ. Αθανασίου δήλωσε ότι «ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της ,ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία. Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία».

Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή υπάρχει και τρίτη δικογραφία – για αδικήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 86 του Συντάγματος – η οποία αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή (η οποία, μάλιστα, με δήλωσή της έχει ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεσή της).

Όπως έγραψε νωρίτερα το topontiki.gr, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προσανατολίζεται σε συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας των Αθανασίου και Χατζηβασιλείου την Δευτέρα 20 Απριλίου (μετά την Κυριακή του Θωμά). Μια εβδομάδα μετά, την Τρίτη 28 Απριλίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια, προκειμένου να αποφασίσει για τις άρσεις ασυλίας και των 13 βουλευτών (των 11 που προσήλθαν σήμερα στην Επιτροπή ή κατέθεσαν υπομνήματα, και των Αθανασίου – Χατζηβασιλείου, η δικογραφία για τους οποίους αναμένεται.

Διαβάστε επίσης

Μήνυση Μυλωνάκη για δημοσίευμα του Documento: «Ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με την πραγματικότητα τα όσα αναφέρουν»

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα υπέρ άρσης ασυλίας των «11» η Επιτροπή Δεοντολογίας – Με υπομνήματα κατέθεσαν οι 9, παρόντες Τσιάρας και Μηταράκης (PDF)

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» – Όλες οι εξελίξεις

MEDIA

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

LIFESTYLE

Ο Pete Davidson «ξεφορτώνεται» τα σπίτια του, τώρα πουλάει το εξοχικό του

ΥΓΕΙΑ

Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι που προσφέρει σήμερα η επιστήμη για ένα όμορφο δέρμα

LIFESTYLE

Δημήτρης Μπάσης: «Σκέφτομαι να επιστρέψω μόνιμα στο χωριό μου στο Κιλκίς – Στην Αθήνα νιώθω ξένος» (Video)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Διπλωματικό σκάκι πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

