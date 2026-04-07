Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

Οι πρώτες μετρήσεις που έγιναν μετά το ξέσπασμα εκ νέου του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με την αποστολή νέων δικογραφιών στη Βουλή αποτυπώνουν μια σαφή αλλά, προς το παρόν, περιορισμένη πολιτική επίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία. Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν παραπέμπει σε απότομη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Παραπέμπει, όμως, σε μια αισθητή διάβρωση, η οποία αγγίζει κυρίως το πεδίο της εμπιστοσύνης και λιγότερο, ακόμη, τον πυρήνα της εκλογικής επιρροής του κυβερνώντος κόμματος.

Η δημοσκόπηση της ALCO, που διενεργήθηκε από 31 Μαρτίου έως 5 Απριλίου, δηλαδή σε χρόνο που ενσωματώνει τις εξελίξεις και τις πρώτες συνέπειες γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει τη ΝΔ να υποχωρεί στο 23,8% από 25,1% στην προηγούμενη δημοσκόπηση και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζει άνοδο από το 10,8% στο 12%. Το στοιχείο αυτό είναι πολιτικά κρίσιμο, όχι μόνο επειδή καταγράφει απώλειες για την κυβέρνηση, αλλά επειδή υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση άγγιξε ένα ήδη υπαρκτό υπόστρωμα δυσπιστίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτούργησε ως μεμονωμένο επεισόδιο· λειτούργησε ως πολλαπλασιαστής μιας κόπωσης που είχε ήδη αρχίσει να φαίνεται.

Αν διαβάσει κανείς τη μέτρηση ψύχραιμα, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ΝΔ δεν χάνει μαζικά προς έναν μόνο αντίπαλο. Ένα μέρος της φθοράς από το 1,3% που χάνει κατευθύνεται προς το ΠΑΣΟΚ, και συγκεκριμένα το 0,5% και ένα μικρότερο 0,3% προς τη Φωνή Λογικής, ενώ ένα σημαντικό τμήμα καταλήγει εκ νέου στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» και στο άλλο κόμμα. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο. Δεν δείχνει μόνο μετακίνηση ψήφου. Δείχνει αναστολή ψήφου. Δείχνει πολίτες που δεν αισθάνονται ακόμη ότι έχουν βρει εναλλακτική πολιτική στέγη, αλλά παύουν να δίνουν αβίαστα πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση.

Από αυτή την άποψη, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ έχει ειδικό βάρος. Δεν είναι θεαματική, αλλά είναι λειτουργική. Έρχεται σε μια φάση κατά την οποία η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να κατοχυρωθεί ως η βασική θεσμική αντιπολιτευτική δύναμη και να εμφανιστεί ως ο πρώτος αποδέκτης της κυβερνητικής φθοράς. Το ότι ένα μέρος των απωλειών της ΝΔ πηγαίνει προς τα εκεί δεν συνιστά ακόμη αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος. Συνιστά, όμως, ένδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να ξαναμπαίνει στον χάρτη ως δυνητικός αποδέκτης δυσαρέσκειας από το κεντρώο και μετριοπαθές ακροατήριο.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Interview για την Political λειτουργεί ως χρήσιμο αντίβαρο και συμπλήρωμα. Εκεί η ΝΔ εξακολουθεί να εμφανίζεται καθαρά πρώτη, με 26,4% στην πρόθεση ψήφου και 32,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στη δεύτερη θέση, με 12,1% στην πρόθεση ψήφου και 14,9% στην εκτίμηση. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη φθορά, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί σοβαρός κίνδυνος απώλειας της πρωτοκαθεδρίας για τη ΝΔ. Αντιθέτως, το κυβερνών κόμμα διατηρεί ισχυρό προβάδισμα και εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα που του επιτρέπουν να ελέγχει την πολιτική ατζέντα.

Οι δύο μετρήσεις δεν είναι αντιφατικές αλλά φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Η ALCO αποτυπώνει πιο καθαρά το άμεσο πολιτικό κόστος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Interview αποτυπώνει ότι, ακόμη και υπό συνθήκες φθοράς, η ΝΔ παραμένει η μόνη δύναμη με καθαρά πλειοψηφικό αποτύπωμα σε σχέση με τους αντιπάλους της. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση χάνει, αλλά η σειρά δεν ανατρέπεται. Το πλήγμα είναι υπαρκτό, αλλά δεν έχει λάβει στρατηγικά χαρακτηριστικά.

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να διαμορφώνεται έντονα γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και από τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν. Η μέτρηση της interview καταγράφει 52% υπέρ ελεγχόμενης εισόδου με κανόνες στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η δημοσκόπηση της Alco σε ποσοστό 67% χαρακτηρίζει κακές και άθλιες τις εντυπώσεις από την εικόνα των πρώτων ημερών για την οργάνωση της δικής.

Σε ότι αφορά την κινητικότητα γύρω από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, τα σχετικά ευρήματα παραμένουν αξιοσημείωτα αλλά όχι κατακλυσμικά. Οι θετικές τάσεις προς ένα κόμμα Καρυστιανού εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τον Ιανουάριο με την interview να δίνει στο κόμμα Καρυστιανου ένα 14,5% πολιτών που να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ αυτού του κόμματος. Στην αντίστοιχη της Aclo το «πολύ πιθανό να ψηφίσω, κόμμα Καρυστιάνου» μετριέται πολύ στο 5% και αρκετά στο 10%. Τα ευρήματα της interview όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα αναφέρουν ότι ένα 10,1% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του υπέρ του κόμματος αυτού και ένα 3,9% αρκετά. Πρόκειται για ενδείξεις ότι υπάρχει ακόμη ρευστότητα στη δεξαμενή της διαμαρτυρίας, αλλά όχι σαφής εναλλακτική πλειοψηφική κοίτη.

Αυτό έχει σημασία και για την ανάγνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση επιβαρύνει την κυβέρνηση επειδή ενισχύει το γενικό αίσθημα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και ειδικότερα απέναντι στην κυβερνητική διαχείριση. Δεν φαίνεται όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να δημιουργεί έναν νέο, συμπαγή αντι-ΝΔ συνασπισμό. Οι διαρροές είναι υπαρκτές, αλλά πολυδιασπασμένες. Το κυβερνών κόμμα χάνει κυρίως σε εικόνα και λιγότερο, ακόμη, σε δομική εκλογική επιρροή.

Για το Μέγαρο Μαξίμου αυτό είναι ταυτόχρονα προειδοποίηση και ανάσα. Προειδοποίηση, επειδή η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να ενεργοποιεί ανακλαστικά φθοράς σε ένα πεδίο ιδιαίτερα ευαίσθητο, στη σχέση κυβέρνησης, διαφάνειας και πολιτικής αξιοπιστίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημοσκόπηση της Alco στο ερώτημα «τι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση» το 73% απαντάει η λέξη συγκάλυψη και μόλις το 11% η λέξη διαφάνεια. Κατα συνέπεια αν τέτοιες υποθέσεις αποκτήσουν διάρκεια, επανάληψη και κοινοβουλευτική προέκταση, η σημερινή ήπια διάβρωση μπορεί να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Ανάσα, επειδή η αντιπολίτευση εξακολουθεί να μην έχει βρει εκείνο το σημείο συνοχής που θα της επέτρεπε να μετατρέψει τη φθορά της ΝΔ σε εναλλακτική εξουσίας. Ανάσα όμως δίνει ένα ακόμη εύρημα της δημοσκόπησης της Alco καθώς το 34% ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση λέει ότι την κυβέρνηση την χαρακτηρίζει καλύτερα η λέξη σταθερότητα που θα είναι και το ένα από τα προεκλογικά αφηγήματα της Nέας Δημοκρατίας

Συνολικά, η εικόνα που δίνουν οι δύο δημοσκοπήσεις είναι καθαρή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παράγει μετρήσιμο πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Το κόστος αυτό ευνοεί κυρίως το ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως τροφοδοτεί την αδιευκρίνιστη ψήφο. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη μεταβάλει τον βασικό συσχετισμό δυνάμεων. Η ΝΔ παραμένει πρώτη με καθαρή διαφορά, αλλά η πρώτη ρωγμή έχει καταγραφεί.

