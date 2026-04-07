Ανδρουλάκης: «Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση – Ζητάω εκλογές» (video)

Για κυβερνητικό σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών, μίλησε αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποκόμισαν οικονομικό όφελος λέγοντας ότι προκλήθηκε οικονομική ζημιά στους κρατικούς και κοινοτικούς πόρους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εκλογές και χαρακτήρισε επικοινωνιακό πυροτέχνημα την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού.

«Οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. “Κάνει παιχνίδια στον κ. Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία”. Ακούω υπονοούμενα για γεωπολιτικές επιλογές. Μα, αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή; Δεν ντρέπονται λίγο; Βγαίνουν οι υποκλοπές, επιτίθενται στις ανεξάρτητες αρχές.

Έβαλαν στη μηχανή του κιμά τους κ.κ. Ράμμο και Μενουδάκο. Επιτίθενται σε δικαστές. Τώρα επιτίθενται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Για να πουν, τι; Ότι τους κάνει παιχνίδια; Τα πράγματα είναι απλά: Είχα κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ένα δισεκατομμύριο»

Ήταν γνωστό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν θυμάστε, μου είχε απαντήσει τότε ότι υπάρχουν “κάποιες σκιές”. Οι “κάποιες σκιές” είναι το 1 δισεκατομμύριο.

Ξανακάνω δημόσια παρέμβαση και μου κάνει προσωπική επίθεση ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι έχω μια “περίεργη εμμονή” με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι “δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας”. Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός;

Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας; Την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ή τα ψεκασμένα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουν διάχυση ευθυνών και επί της ουσίας να διαστρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ακόμη σκάνδαλο;», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στον απόηχο της πρότασης του Πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο Βουλευτή -Υπουργού και επιστροφή στη βουλευτική ιδιότητα με τη λήξη των υπουργικών καθηκόντων, ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε την παροιμία ότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του.

«Πετάει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που ούτε λύνει το πρόβλημα γιατί, καθαρές λύσεις είναι ο Βουλευτής να μην μπορεί να είναι Υπουργός και ο Υπουργός να μην μπορεί να είναι Βουλευτής. Διότι ένας Βουλευτής που γίνεται Υπουργός και ξέρει ότι θα ξανακατέβει βουλευτής στις επόμενες εκλογές, προφανέστατα μπορεί να κάνει ρουσφέτια στην εκλογική του πελατεία».

Εξήγησε ότι «εκεί όπου υλοποιείται το μοντέλο που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχει μονοεδρική ή λίστα. Διαφωνώ με τη λίστα. Με το μοντέλο “Μητσοτάκης Αυτοκράτορας” που διορίζει Υπουργούς,

Βουλευτές και τη δικαιοσύνη διαφωνώ. Θέλω έναν Πρωθυπουργό με όρια στις εξουσίες του» και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο, να υπάρχουν θητείες για ευρωβουλευτές και βουλευτές και σταυρός επιλογής.

Επί των θεσμικών αλλαγών μάλιστα διασαφήνισε:

Όριο 20 ετών στη βουλευτική ιδιότητα

«Προσωπικά είμαι έτοιμος να κουβεντιάσω τα πάντα για να τελειώσει αυτή η ιστορία που πλήττει το δημόσιο συμφέρον. Και για να σας δείξω τη γενναιότητα του ΠΑΣΟΚ και των βουλευτών μας, στο συνέδριό μας περάσαμε το εξής: κανένας να μην μπορεί να είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια, αλλά προσέξτε, όχι από εδώ και πέρα, αναδρομικά.

Αν αυτό λοιπόν γίνει νόμος του κράτους, θα ξέρει ο καθένας ότι τα “ρουσφετομάγαζα” δεν είναι ούτε να τα χτίζεις για μια ζωή ούτε για να τα παραλαμβάνουν τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Για εμένα η αξιοκρατία στη χώρα έρχεται με τους θεσμούς και με τον σεβασμό στο κοινοβούλιο.

Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε αλλά να τα συζητάμε γενναία, για τις επόμενες εκλογές, με ειλικρίνεια και όχι να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια που δεν έχουν καμία αξία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε επιτακτικά το αίτημα εκλογών.

«Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι έχουμε μια εκβιαζόμενη κυβέρνηση, βαθιά διεφθαρμένη που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς. Εκβιαζόμενη από τον απόστρατο Ισραηλινό, από τους βουλευτές που είναι υπόδικοι.

Προσωπικά, όσες φορές έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή για κάποιον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κάνω το απλό: Τον θέτω εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας έως ότου αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη αν πρέπει να καταδικαστεί ή όχι. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης;

Γιατί θα πέσει. Άρα, αυτό που κάνω παγίως, ο Πρωθυπουργός δεν είναι ικανός να το πράξει για να στείλει στον ελληνικό λαό μήνυμα ότι σέβεται τους θεσμούς και θέλει το Κοινοβούλιο να μην είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων».

Και συμπλήρωσε: «Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με την σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω στο τέλος με πολλή δουλειά, αγώνα, προσπάθεια και ενότητα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή.

Γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι το μόνο κόμμα που έχει στελέχη και ανανέωση για να γίνει κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψήφος διαμαρτυρίας που στο τέλος θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και την παραμονή της στην εξουσία.

Δεσμεύτηκα ότι πρωτιά του ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο, εμείς γινόμαστε κυβέρνηση, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και η Νέα Δημοκρατία πάει στην αντιπολίτευση».

Στην ερώτηση περί κυβερνητικών συνεργασιών υπογράμμισε:

«Με αυτούς που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Προφανέστατα αν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, θα πρέπει να επιλέξει να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα. Όποιο κόμμα αποδεχθεί τις κυβερνητικές μας προτεραιότητες και δεν διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός μας, θα είναι ένας πιθανός κυβερνητικός εταίρος που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός».

Τέλος, ερωτηθείς για το νέο κόμμα Τσίπρα ότι «ο κ. Τσίπρας, όπως και κάθε Έλληνας, έχει δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια, πρέπει να αποδεικνύουμε στη ζωή μας ότι και κάτι έχουμε διδαχθεί, διότι είχα μια ευκαιρία πέντε χρόνια Πρωθυπουργός.

Όταν στην πρώτη του συνέντευξη, μετά από μια μικρή “αγρανάπαυση” και έχοντας διατελέσει πέντε χρόνια Πρωθυπουργός, λέει ότι δεν θα έκλεινε τις τράπεζες τον Ιούλιο, αλλά θα τις έκλεινε τη Δευτέρα το πρωί μόλις είχε εκλεγεί Πρωθυπουργός, εδώ προκύπτουν δύο θέματα:

Ότι οικονομικά αυτά που λέει, είναι αδιανόητα κι επικίνδυνα. Αλλά κι ένα άλλο θέμα. Είχε πει στον λαό για να πάρει την ψήφο του και το 36% ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα; Άρα, εδώ υπάρχει θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης».

