«Γελοίοι ή ήσσονος σημασίας» για τον Πλεύρη οι φάκελοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκτός από την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους για την Ελλάδα, αλλά και το μεταναστευτικό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές δικογραφίες, ο κ. Πλεύρης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως ανέφερε, θεωρεί προβληματική την αποσπασματική αποστολή φακέλων, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν στοιχεία εδώ και μήνες και να αποστέλλονται τμηματικά». Μάλιστα, έκανε λόγο για νομικά πλημμελή πρακτική, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει πολιτικά κίνητρα.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των φακέλων, υποστήριξε ότι κατά την εκτίμησή του πολλές από τις υποθέσεις είναι «από γελοίες έως ήσσονος σημασίας», εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδέχεται να διασύρονται πρόσωπα χωρίς να στοιχειοθετείται αδίκημα. Τόνισε πάντως ότι η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη και πως η Βουλή εξετάζει μόνο ζητήματα άρσης ασυλίας.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και για διαρροές στοιχείων, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες πρακτικές που επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση και δημιουργούν την εντύπωση παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή.

