ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:47
Θεοδωρικάκος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό σκάνδαλο, δεν θα περάσει η ηθική απαξίωση της ΝΔ

Τη θέση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «ένα διαχρονικό σκάνδαλο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι πήραν περισσότερα χρήματα απ’ αυτά που δικαιούνταν. Πρέπει να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση, να γυρίσουν πίσω τα λεφτά και να αντιμετωπίσουν τις ποινικές ευθύνες που τους αναλογούν, όσοι παρανόμησαν», εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η παράταξή μας υπηρετεί διαχρονικά μια αξία: διαφάνεια, δικαιοσύνη, νομιμότητα, ευθύνη παντού. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε πράξη όλοι μας», επισήμανε ο Τ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑϊ, ενώ έθεσε το ερώτημα, για ποιο λόγο αυτό το θέμα έρχεται τμηματικά στη δημόσια ζωή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Η δικογραφία έκανε μερικούς μήνες ταξίδι. Οι συνάδελφοι που ελέγχονται, έχουν δώσει τη δική τους επιχειρηματολογία και προς τιμήν τους ζήτησαν άμεσα την άρση ασυλίας τους για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεσή τους. Δεν είναι υπόδικοι, δεν κατηγορούνται ότι πήραν χρήματα για προσωπικό τους όφελος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει γρήγορα και θεωρώ ότι το τέλος αυτού του ελέγχου θα βρει τους συναδέλφους αθώους», είπε.

Υπογράμμισε δε ότι «η ηθική απαξίωση που επιχειρείται από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ και της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θα περάσει και είναι κάτι που πλήττει και τη δημοκρατία μας». «Ο χαρακτηρισμός “πλειοψηφία των υποδίκων” είναι απαράδεκτος, άθλιος και αστήρικτος. Η ασυλία έχει άρθει σε δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, ένας στους πέντε βουλευτές του, για διάφορους λόγους έχει αρθεί η ασυλία τους, με τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν τους είπε κανείς κόμμα υποδίκων. Επομένως, ας ηρεμήσουν πολιτικά και ας φροντίσει η αντιπολίτευση να μιλήσει με σοβαρότητα και ευθύνη», τόνισε, επίσης.

