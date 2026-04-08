ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:45
08.04.2026 13:00

Live η εξειδίκευση των μέτρων για την απαγόρευση στη πρόσβαση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα μέτρα ανακοινώνονται από τον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, μαζί με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Άκη Σκέρτσο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 και μετά θα αφορά η απαγόρευση στα social media.

Η απαγόρευση αφορά τις πλατφόρμες Instagram, Tiktok, Facebook και Snapchat, ενώ το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Δεν κόβουμε το Ίντερνετ, δημιουργούμε ένα πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, επειδή έπρεπε να βάζουμε μέσα και τους Ευρωπαίους. Το Νομοσχέδιο είναι πολύ απλό. Περιλαμβάνει όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012.», εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου στο ξεκίνημα της παρουσίασης, σημειώνοντας πως θα τρέχει ένα διαφορετικό από της Αυστραλίας, μοντέλο.

«Προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet. Είμαστε οι πρώτοι που το χρησιμοποιούμε και προτείνουμε να γίνει υποχρεωτικό. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι αξιόπιστοι», είπε ο αρμόδιος υπουργός.

«Δεν πλήττεται η ελευθερία του λόγου, αλλά προσαρμοζόμαστε στις τεχνολογικές εξελίξεις. Εδώ μιλάμε για εθισμό. Στους ανηλίκους ο εθισμός μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, οπτική κόπωση, ενώ στην ψυχική υγεία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε τάσεις αυτοκτονίας. Ταυτόχρονα ενισχύει και τη ρητορική μίσους» είπε από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, 1 στους 4 εφήβους δηλώνει ότι ένιωσε δυσφορία όταν προσωπικές του πληροφορίες κοινοποιήθηκαν χωρίς συναίνεση, ενώ το 17% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών έχει υπάρξει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης. Επίσης το 23% των 15χρονων αναφέρει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια χωρίς πρόσβαση στο κινητό του, ενώ το 20% παραμελεί σημαντικές δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός και τα χόμπι, εξαιτίας της χρήσης των social media.

ADVERTORIAL

Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το πασχαλινό κανάλι Nova Πάσχα

ADVERTORIAL

