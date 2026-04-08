Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου»

Ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει γνώση του σχετικά με τις δύο συνομιλίες που είχε πρώην συνεργάτης του με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού.

«Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου, δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει πράξη, δεν υπάρχει παράλειψη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο πρώην υπουργός «όσον αφορά τη δική μου υπόθεση όλο αυτό βασίζεται σε μια εικασία. Στην ουσία υπάρχουν δύο συνομιλίες ενός πρώην συνεργάτη μου, και όχι διευθυντή μου, όπως έχει καταγραφεί, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεπώς δεν υπάρχει καμία δική μου συνομιλία, καμία δική μου αναφορά έμμεση ή άμεση περί εντολής ή περί κατεύθυνσης.

Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο σε μια δικογραφία 4.000 σελίδων που να δείχνει πως εγώ γνώριζα για το περιεχόμενο αυτών των δύο συνομιλιών. Για τις συγκεκριμένες δύο υποθέσεις δεν γνώριζα τίποτα και δεν προκύπτει και από τη δικογραφία».

Διαβάστε επίσης

.