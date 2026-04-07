Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για σύσταση Προανακριτικής Eπιτροπής για Βορίδη και Αυγενάκη 

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με δηλώσεις της νωρίτερα στο περιστύλιο της Βουλής, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για αποδεδειγμένη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, ενώ έθεσε ζήτημα σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Ζ. Κωνσταντοπούλου

«Δεκατρείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ήδη στις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προστίθενται στη δικογραφία που θάφτηκε στις 10 Μαρτίου του 2026.

Κύριε Μητσοτάκη, είστε εκτεθειμένος όσο δεν παίρνει και την επόμενη φορά που θα πείτε “φτάνει πια” να κοιτάτε τον καθρέφτη σας και όχι την κάμερα.

Είστε αποδεδειγμένα διευθύνων μια εγκληματική οργάνωση και αυτό στο οποίο επιδίδεστε αυτή τη στιγμή, με προεξάρχοντα τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργιάδη, είναι μια αξιόποινη προσπάθεια υπόθαλψης προσώπων υπαιτίων για κακουργήματα.

Ό,τι και να κάνετε, όσα και αν μεθοδεύσετε, ό,τι και αν οργανώσετε, στο τέλος η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Σήμερα έγινε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και 9 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που βρίσκονται στην πρώτη δικογραφία, δεν πήγαν.

Γιατί; Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται; Όχι βέβαια.

Γιατί θέλησαν να αποφύγουν τις ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής που προέρχονται από την αντιπολίτευση.

Γιατί, φυσικά, δεν φοβούνται τις ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής που προέρχονται από την κυβέρνηση.

Αυτές είναι και στημένες και δοσμένες και μάλιστα δίδονται ακόμη και σε μάρτυρες Εξεταστικών Επιτροπών, όπως περίτρανα αποδείχθηκε στη δίκη των υποκλοπών.

Η μη εμφάνιση στην Επιτροπή αυτών των 9 βουλευτών αποτελεί ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός: Είναι ισότιμη και ισάξια με την απουσία των κατηγορουμένων στη δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών. Δεν εμφανίζονται για να μην υποστούν τη βάσανο των ερωτήσεων. Δεν εμφανίζονται για να μη δώσουν εξηγήσεις και αυτό γίνεται σε πλήρη συνεννόηση με τον κ. Μητσοτάκη.

Αυτή είναι η γραμμή που εφαρμόζεται, όπως σε όλα τα θέματα εφαρμόζεται γραμμή. Το είδαμε χαρακτηριστικά στην ψηφοφορία που έγινε στα τέλη Ιουλίου 2025, τότε που στήθηκε μια άκυρη διαδικασία για την Προανακριτική Επιτροπή για Βορίδη και Αυγενάκη.

Με αυτή, λοιπόν, την ευκαιρία θέλω να υπενθυμίσω και να απευθυνθώ στα Κόμματα της αντιπολίτευσης: Η διαδικασία που έγινε για Βορίδη και Αυγενάκη είναι άκυρη.

Δεν υπάρχει ούτε συμπλήρωση της αποσβεστικής προθεσμίας, ούτε κανένα εμπόδιο για να συστηθεί και να συγκροτηθεί τώρα Προανακριτική Επιτροπή. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Αποδεικνύουν ότι η εγκληματική οργάνωση ταυτίζεται με την κυβερνητική λειτουργία και την κομματική διάρθρωση. Αποδεικνύουν ότι υπάρχει άνωθεν συντονισμός. Αποδεικνύουν και ότι υπάρχει κάλυψη αξιοποίνων πράξεων και υπαιτίων προσώπων.

Αυτό προκύπτει με τρόπο βροντερό από τις ομολογίες Μπουκώρου, ότι το Μαξίμου γνώριζε ήδη από τον Ιούνιο του 2024 και για αυτές τις δικογραφίες και για τις κρίσιμες συνομιλίες.

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο και επιβεβλημένο να συστηθεί Προανακριτική Επιτροπή άμεσα για Βορίδη, Αυγενάκη, τους νέους περιεχόμενους στη νέα δικογραφία Υπουργούς και, βέβαια, για τον κύριο Μητσοτάκη.

Κύριε Μητσοτάκη, σας το είπα με όλους τους τρόπους και σας το λέω ξανά. Οι μέρες σας τελειώνουν στη διεύθυνση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Οι μέρες σας τελειώνουν στη διοίκηση αυτού του βαθέως παρακράτους, γιατί αυτό έχετε καταντήσει το κράτος, ένα βαθύ παρακράτος, το οποίο εσείς με μεθόδους αντιδημοκρατικές διευθύνετε.

Καλώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στοιχηθούν σε μία δημοκρατική διέξοδο για τη χώρα. Η Δημοκρατία περνάει μέσα από τη Δικαιοσύνη, όχι τη “Δικαιοσύνη” της παραδικαστικής διαπλοκής των Φλωρίδηδων, των Σεβαστίδηδων και εκείνων που θέλουν να ελέγξουν πλήρως την απονομή της Δικαιοσύνης και είχανε καταφέρει μέχρι πρότινος να αρχειοθετούνται οι δικογραφίες για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Όχι. Αναφέρομαι στην πραγματική Δικαιοσύνη από ευσυνείδητους δικαστές, μη ελεγχόμενους, μη διαπλεκόμενους και από ενόρκους. Τους λαϊκούς δικαστές, που προβλέπει το Σύνταγμα, με πλειοψηφία των οποίων δικάζονται τα μείζονα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα.

Είναι η ώρα η Δικαιοσύνη να λειτουργήσει πραγματικά στο όνομα του Ελληνικού Λαού και όχι υπό τον έλεγχο αυτών των εγκληματιών, αυτού του κυβερνητικού υποκόσμου, που δεν μπορεί άλλο να καταπιέζει την κοινωνική πλειοψηφία».

