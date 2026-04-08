Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της – Παρόντες Τσίπρας, Κακλαμάνης, στελέχη της Αριστεράς (photos)

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, τον γιο της Θεανώς Φωτίου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α΄ Νεκροταφείο.
Ο γιος της Θεανώς Φωτίου «έφυγε» τη Δευτέρα από τη ζωή έπειτα από καρδιακή ανακοπή.
Η κηδεία του Βασίλη Ρίζου τελέστηκε νωρίτερα σήμερα από το Α’ νεκροταφείο ενώ θα ακολουθήσει αποτέφρωση της σορού στις 16:30 στη Ριτσώνα.
Συντετριμμένοι στην κηδεία, η Θεανώ Φωτίου, ο εγγονός της Δημήτρης και η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου.
Μεταξύ άλλων στο Α’ Νεκροταφείο έφτασαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου κ.ά.
Διαβάστε επίσης
Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή
Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»
Δούκας: «Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας θα μειώσει ως 20% την συμφόρηση σε ώρες αιχμής» – Πότε θα γίνουν τα εγκαίνια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
