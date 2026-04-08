Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 28χρονου που αγνοούνται στην Καισαριανή από την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες Μεγάλη Τρίτη (7/4) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Ωστόσο, δυστυχώς ο 28χρονος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Πολυχρόνης Σταματάτος φέρεται να πήγε στις 5 του μηνός στον «Ευαγγελισμό» με έντονη αδιαθεσία και χωρίς να έχει μαζί του στοιχεία που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο νεαρός αντιμετώπιζε από παλιά πρόβλημα υγείας.

Όπως προκύπτει, όταν έφθασε στον Ευαγγελισμό η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε κρίσιμη, υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και δεν του ζήτησαν προσωπικά στοιχεία, αν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Ο νεαρός, δυστυχώς, πέθανε μέσα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε η ταυτοποίησή του και ενημερώθηκαν οι δικοί του άνθρωποι.

Δούκας: «Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας θα μειώσει ως 20% την συμφόρηση σε ώρες αιχμής» – Πότε θα γίνουν τα εγκαίνια

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα