Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 28χρονου που αγνοούνται στην Καισαριανή από την Παρασκευή 3 Απριλίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες Μεγάλη Τρίτη (7/4) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Ωστόσο, δυστυχώς ο 28χρονος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Πολυχρόνης Σταματάτος φέρεται να πήγε στις 5 του μηνός στον «Ευαγγελισμό» με έντονη αδιαθεσία και χωρίς να έχει μαζί του στοιχεία που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο νεαρός αντιμετώπιζε από παλιά πρόβλημα υγείας.
Όπως προκύπτει, όταν έφθασε στον Ευαγγελισμό η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε κρίσιμη, υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και δεν του ζήτησαν προσωπικά στοιχεία, αν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.
Ο νεαρός, δυστυχώς, πέθανε μέσα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε η ταυτοποίησή του και ενημερώθηκαν οι δικοί του άνθρωποι.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
