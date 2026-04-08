search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 13:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 12:34

Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή

astynomia_peripoliko

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 28χρονου που αγνοούνται στην Καισαριανή από την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες Μεγάλη Τρίτη (7/4) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Ωστόσο, δυστυχώς ο 28χρονος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Πολυχρόνης Σταματάτος φέρεται να πήγε στις 5 του μηνός στον «Ευαγγελισμό» με έντονη αδιαθεσία και χωρίς να έχει μαζί του στοιχεία που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο νεαρός αντιμετώπιζε από παλιά πρόβλημα υγείας.

Όπως προκύπτει, όταν έφθασε στον Ευαγγελισμό η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε κρίσιμη, υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και δεν του ζήτησαν προσωπικά στοιχεία, αν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Ο νεαρός, δυστυχώς, πέθανε μέσα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε η ταυτοποίησή του και ενημερώθηκαν οι δικοί του άνθρωποι.

Διαβάστε επίσης:

Δούκας: «Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας θα μειώσει ως 20% την συμφόρηση σε ώρες αιχμής» – Πότε θα γίνουν τα εγκαίνια

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

kostas-apostolakis-new
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, αμηχανία σε Ουάσινγκτον - Διέξοδο στον Λίβανο από τα εσωτερικά «πυρά» αναζητά ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 12:59
xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

kostas-apostolakis-new
LIFESTYLE

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3