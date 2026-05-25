Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αύριο το βράδυ στις 8, στην πλατεία Θησείου.

Το όνομα του κόμματος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος, αλλά λίγο λίγο ο Τσίπρας και το επιτελείο του κάνουν γνωστά στοιχεία του νέου κόμματος, από τα χρώματα και το που θα βρίσκουν οι πολίτες την Διακήρυξη για να την υπογράψουν έως τη δομή του νέου φορέα – γίνεται λόγος για υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους.

Τα χρώματα του εμβλήματος παρουσίασε ήδη ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα , δηλαδή «το μπλε της πατρίδας» και «το κόκκινο των αγώνων», τα οποία πάντως συνέδεσε και με την ομάδα της Μπαρτσελόνα, κρατώντας μια μπάλα στα χρώματα της «Μπλάουγκρανα» και λέγοντας «φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα».

Τα παραπάνω ίσως συνδέονται και με τη δομή του κόμματος, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται μια σφιχτή ομάδα γύρω από την οποία χτίστηκαν και χτίζονται ομόκεντροί κύκλοι. Κι αυτό διότι ο Τσίπρας επιλέγει, προς το παρόν τουλάχιστον, να απομακρυνθεί από την παραδοσιακή δομή των κομμάτων του 20ου αιώνα που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Και με αυτό τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να συμβολίσει την μετάβαση στο καινούριο και να στείλει το μήνυμα ότι δε θα ξαναδούμε σύντομα πολύωρες συνεδριάσεις Κεντρικών Επιτροπών και τα συναφή, που θυμίζουν εντόνως ΣΥΡΙΖΑ.

Τα πρόσωπα του αρχικού πυρήνα που «έστησε» τους ομόκεντρους κύκλους

Έτσι, ένας πρώτος κεντρικός πυρήνας που δημιουργήθηκε γύρω από τον πρωθυπουργό είναι αυτός γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν ομάδες σε ομόκεντρους κύκλους σε όλη τη χώρα. Αυτός ο αρχικός πυρήνας αποτελείται από τους Μίλτο Χατζηγιαννάκη, Γρηγόρη Θεοδωράκη, Στέλιο Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Τζένη Διαμαντοπούλου και Δημήτρη Χαλαζωνίτη με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη.

Αυτά είναι τα πρόσωπα που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της θεμελίωσης, το οποίο εξελίχθηκε παράλληλα με τις παρουσιάσεις της Ιθάκης, αξιοποιώντας τη μεγάλη προσέλευση κόσμου σ’ αυτές. Δεκάδες συνεργάτες Αλέξη Τσίπρα, όπως και δεκάδες εθελοντές στις πόλεις όπου οι παρουσιάσεις λάμβαναν χώρα, εργάζονταν αθόρυβα για να σχηματιστούν οι πρώτοι πυρήνες και να θεμελιωθεί η προσπάθεια σε ένα πρώτο και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό.

Γύρω από αυτό τον πυρήνα οργανώθηκαν ομάδες και κύκλοι που, σύμφωνα με τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, δεν έχουν μόνο τοπική αναφορά, αλλά και θεματική, έτσι που η οργάνωση του κόμματος να θεμελιώνεται σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον, η Ενέργεια κλπ. Το σκεπτικό είναι ότι με αυτό τον τρόπο ο νέος φορέας, θα μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους.

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η εσωτερική επικοινωνία και η εσωκομματική δημοκρατία. Σύμφωνα με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, για τον συντονισμό και την αλληλεπίδραση ομάδων και κύκλων θα αξιοποιηθούν πλήρως το διαδίκτυο και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά κομματικά δημοψηφίσματα, θα διασφαλίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα και οι εγγραφές μελών

Κατά τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι μόνο η ανάγκη που οδήγησε σε αυτή τη δομή δηλαδή η απουσία οικονομικών πόρων, σε αυτή τη φάση, που απαιτεί η συντήρηση πολυάνθρωπων μηχανισμών, αλλά και μια νέα αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα της εποχής μας.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, που χτίστηκε από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκες του υβριδικού κόμματος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Σ’ αυτή θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και μεταξύ διαφόρων ομάδων, ο συντονισμός των θεματικών κύκλων, όπως και η άμεση και αμφίπλευρη επαφή ηγεσίας και «βάσης». Ενώ στην πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας θα υπάρχει πανελλαδική πρόσβαση στη δράση και τις επεξεργασίες των θεματικών ομάδων.

Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές μελών, αυτή ξεκινά από το βράδυ της Τρίτης. Αμέσως μετά την εκδήλωση στο Θησείο, θα ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα του κόμματος που θα φιλοξενεί την εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. Εκεί θα μπορούν να υπογράψουν την Διακήρυξη όσοι πολίτες επιθυμούν να είναι «συμμέτοχοι» στο νέο εγχείρημα.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Το σχέδιο για τα τηλεοπτικά πρόσωπα του κόμματος και το αυστηρό «φιλτράρισμα» στελεχών

Μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά ανοίγει η κυβέρνηση – Πώς απαντά το Μαξίμου στο σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες»