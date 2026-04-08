Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

Ένας 17χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορείται πως βίασε μια 14χρονη, η οποία μάλιστα τον φιλοξένησε στο σπίτι του πατριού της.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές πως χθες τα ξημερώματα ο 17χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι της προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.
Μετά την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ης Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.
