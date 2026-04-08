search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 10:20

Ηράκλειο: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές

Μια έντονη λογομαχία για κτηνοτροφικές διαφορές φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για ένα σοκαριστικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου κτηνοτρόφου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patris.gr, το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, δύο συγγενείς συναντήθηκαν και πολύ γρήγορα η συζήτηση μεταξύ τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο άνδρες, ηλικίας 47 ετών, φέρεται αρχικά να προσπάθησε να επιτεθεί στον νεότερο συγγενή του.

Στη συνέχεια, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον 34χρονο.

Ο τραυματίας υπέστη κακώσεις στα άκρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 47χρονος δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναζητείται από τις αρχές, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό

Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos_pixabay
Χωρίς κατηγορία

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

pantis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

varelia-kafsima_0804_1920-1080_NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα αποδεσμεύει σταδιακά 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα

pasxalino_orario_katastimata_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

