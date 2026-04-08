Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο 27χρονων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ στην περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, εισέβαλαν στο εργοτάξιο και οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης.

Μετά από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες, εντός του οχήματός τους, σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο, πλησίον του σημείου κλοπής.

Στη θέα των αστυνομικών οι 27χρονοι – μαζί με τους δυο συνεργούς τους – επιχείρησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους ανέπτυξαν ταχύτητα και αφού εμβόλισαν αστυνομικό όχημα τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις και τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εκ των δραστών να είναι κρυμμένοι δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια κι ένας μεγάλος κόφτης, ενώ στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους βρέθηκαν απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο και διάφορα έγγραφά τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν μικροποσότητες κάνναβης.

Τα καλώδια που είχαν κλέψει νωρίτερα αποδόθηκαν στον φύλακα του εργοταξίου.

Σε βάρος των δύο ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

