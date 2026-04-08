search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 09:31

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο 27χρονων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ στην περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, εισέβαλαν στο εργοτάξιο και οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης.

Μετά από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες, εντός του οχήματός τους, σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο, πλησίον του σημείου κλοπής.

Στη θέα των αστυνομικών οι 27χρονοι – μαζί με τους δυο συνεργούς τους – επιχείρησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους ανέπτυξαν ταχύτητα και αφού εμβόλισαν αστυνομικό όχημα τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις και τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εκ των δραστών να είναι κρυμμένοι δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια κι ένας μεγάλος κόφτης, ενώ στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους βρέθηκαν απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο και διάφορα έγγραφά τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν μικροποσότητες κάνναβης.

Τα καλώδια που είχαν κλέψει νωρίτερα αποδόθηκαν στον φύλακα του εργοταξίου.

Σε βάρος των δύο ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης

Καθαρισμός οικοπέδων 2026: Μέχρι πότε οι δηλώσεις και οι εργασίες – Τσουχτερά πρόστιμα

Πρακτικές συμβουλές για την περίοδο του Πάσχα από τον ΕΦΕΤ – Τι να προσέξετε

Τα σενάρια μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα αποδεσμεύει σταδιακά 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα

ΕΛΛΑΔΑ

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

ΚΟΣΜΟΣ

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3