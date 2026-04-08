ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:14
08.04.2026 08:54

Καθαρισμός οικοπέδων 2026: Μέχρι πότε οι δηλώσεις και οι εργασίες – Τσουχτερά πρόστιμα

Σε εξέλιξη η διαδικασία καθαρισμού οικοπέδων για το 2026, με τους ιδιοκτήτες και τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες έως τις 15 Ιουνίου, για να αποφύγουν πρόστιμα και κυρώσεις.

Έτσι, ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν να προχωρήσουν στον καθαρισμό των ακινήτων τους και να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο 5281/2026.

Η προθεσμία για τον καθαρισμό και την υποβολή της δήλωσης λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ από 16 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου οι χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απομάκρυνση ξερών χόρτων και θάμνων, εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, καθώς και την αποψίλωση και αραίωση της βλάστησης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση αφορά ακίνητα εντός σχεδίου πόλης και οικισμών και οικόπεδα σε απόσταση έως 100 μέτρων από αυτά, καθώς και εκτός σχεδίου περιοχές όπου υπάρχει κτίσμα, εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία.

Καθαρισμός οικοπέδων: Αυστηρά πρόστιμα για τους «ξεχασιάρηδες»

Το νέο σύστημα προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν. Για μη καθαρισμό οικοπέδου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, το πρόστιμο φτάνει τα 500 ευρώ εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός, ενώ αν ο χώρος έχει καθαριστεί αλλά δεν έχει δηλωθεί, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Για ψευδή δήλωση προβλέπονται αυξημένες κυρώσεις και πιθανές ποινικές ευθύνες.

Καθοριστικός και ο ρόλος των δήμων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων και να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη με το σχετικό κόστος.

Το κόστος καθαρισμού διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος και την κατάσταση του οικοπέδου. Για μικρές εκτάσεις έως 300 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνεται από 200 έως 350 ευρώ, για μεσαίες από 350 έως 600 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα οικόπεδα μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία των εργασιών.

Τέλος, οι πολίτες που διαπιστώνουν ακαθάριστα οικόπεδα μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελία μέσω της σχετικής πλατφόρμας ή στον οικείο δήμο, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς να επιτρέπεται η αυθαίρετη παρέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία.

