Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας από νταλίκα στο Μενίδι (video)

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Μενίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από νταλίκα.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Αγίας Τριάδος, με τις Αρχές να προσπαθούν να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Η γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ωστόσο, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της – Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα

Καιρός: Μία μέρα ακόμα καλοκαίρι… αισιόδοξη η συνέχεια!

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο