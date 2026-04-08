Καιρός: Μία μέρα ακόμα καλοκαίρι… αισιόδοξη η συνέχεια!

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας μας χαρίζει τις τελευταίες του «ανάσες», με τον υδράργυρο να επιμένει σε επίπεδα πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αρχικά «χαρά Θεού» στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέροντας μία ακόμη ημέρα με έντονο άρωμα καλοκαιριού πριν η ατμόσφαιρα εναρμονιστεί με το κλίμα των ημερών.

Αναλυτικά για σήμερα Μεγάλη Τετάρτη

Αρχικά προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν κάποιες μπόρες στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού και στο Βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι ενισχύονται ελαφρώς, πνέοντας από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στα νότια και ανατολικά πελάγη. Αργότερα, θα στραφούν σε βορειοανατολικούς στο Αιγαίο με εξασθένηση έως τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τα Τρίκαλα, την Αττική και τη Λακωνία ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22 με 24 βαθμούς.

Αττική: Ανοιξιάτικος καιρός με ηλιοφάνεια. Το βράδυ τα σύννεφα θα πυκνώσουν σταδιακά, κυρίως στα βόρεια του νομού, με πιθανότητα για κάποια ψιλόβροχα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και αργότερα θα στραφούν σε ΒΑ ίδιας έντασης. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση αργότερα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας τους 20 βαθμούς.

Πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη Μεγάλη Εβδομάδα;

Από αύριο, «γλιστράνε» ψυχρές αέριες μάζες από τον Βορρά, έτσι ρίχνοντας ένα βλέμμα στην εξέλιξη της εβδομάδας και πάντα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνεται ότι περιμένουμε:

Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη Παρασκευή – Η Έξοδος: Η έξοδος των εκδρομέων θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, καθώς οι μετακινήσεις σε στεριά και θάλασσα θα γίνουν ομαλά. Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με σκόρπιες βροχές στα ηπειρωτικά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας τους 13-15 βαθμούς στα βόρεια και το Β. Αιγαίο, τους 18-19 στην υπόλοιπη χώρα και τους 20-22 στη Νότια Ελλάδα.

Μεγάλο Σάββατο – Η Ανάσταση: Ο καιρός θα είναι άστατος με νεφώσεις και σκόρπια ψιλόβροχα στα ορεινά, καθώς και βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, με βελτίωση από το απόγευμα. Προσοχή όμως: Η θερμοκρασία πέφτει κι άλλο και η ψύχρα θα είναι αισθητή. Το βράδυ της Ανάστασης ο υδράργυρος θα δείξει ακόμη και μονοψήφιες τιμές, οπότε το παλτό και το μπουφάν είναι απαραίτητα!

Κυριακή του Πάσχα – Το σούβλισμα του οβελία: Ο καιρός βελτιώνεται αισθητά για την ημέρα του Πάσχα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στο Αιγαίο και λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά (πιο πυκνές στα δυτικά), ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ίσως σημειωθούν σκόρπια ψιλόβροχα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 16-18 βαθμούς σχεδόν σε όλη τη χώρα, κάνοντας το ψήσιμο του αρνιού «θερμικά άνετο». Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα είναι μέτριοι και στο Αιγαίο εξασθενημένοι, εξασφαλίζοντας μια επιστροφή των εκδρομέων χωρίς προβλήματα.

Κάθε μέρα όμως θα επικαιροποιούμε τα δεδομένα μας!

Σε κάθε περίπτωση, ας μην αφήσουμε τον καιρό να χαλάσει την διάθεση και τα σχέδια μας… και ας ζήσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους ότι και αν αποφασίσει η ατμόσφαιρα!

