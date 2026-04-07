ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 21:46
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν που είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Ανώνυμη καταγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις έκανε τον Ιούλιο του 2021 ομάδα εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι καταγγέλοντες στην επιστολή τους έκαναν λόγο για «δήθεν κτηνοτρόφους» που έπαιρναν χρήματα από τον οργανισμό, αλλά δεν ήξεραν που βρίσκονταν … οι εκτάσεις τους.

Εξηγούσαν πως λειτουργούσε η εγκληματική ομάδα, σημειώνοντας ότι εντοπίζουν ανεκμετάλλευτες εκτάσεις του δημοσίου και έβαζαν τους δικούς τους να τις δηλώσουν. 

Παραθέτουν τα ονόματα 16 εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που συμμετέχουν στην εγκληματική ομάδα αλλά και πρώην προέδρου του οργανισμού. 

Η επιστολή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μίνας Καραμήτρου για το OPEN είχε συνέπεια να αρχίσουν παρακολουθούνται τα τηλέφωνα εμπλεκόμενων.

Η επιστολή

«Κύριες διοικητά των Εσωτερικών Υποθέσεων δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε μερικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι εκτός από ότι έχουμε διαπιστώσει έχουμε δεχθεί πολλά παράπονα από αγρότες και κτηνοτρόφους. 

Γιατί έχει καταστραφεί η ζωή τους με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Δήθεν κτηνοτρόφοι παίρνουν πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο χωρίς καν να γνωρίζουν που είναι οι εκτάσεις τους. Τρώνε τα λεφτά που δίνει η Ευρώπη από τους νόμιμους δικαιούχους. 

Η εγκληματική ομάδα αφού εντοπίσει εκτάσεις του Δημοσίου, που είναι ανεκμετάλλευτες, βάζει τους δικούς τους ανθρώπους να τις δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Καταθέτουν έγγραφα πως δήθεν εκτρέφουν ζώα και δικαιούνται επιδότηση.

Βρωμάει η κατάσταση και δεν μπορούμε να βρούμε καμία λύση. Μόνο σε εσάς ελπίζουμε να καθαρίσετε το σύστημα από αυτούς τους βρωμιάρηδες. Με τις παρανομίες τους καταστρέφουν ολόκληρο το έθνος. Το θέμα είναι εθνικό.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

