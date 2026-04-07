ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 21:43
07.04.2026 20:17

Συνελήφθη εξωτερικός φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού για διακίνηση ναρκωτικών – Πού θα διοχέτευε συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Στα χέρια των αρχών έπεσε 49χρονος εξωτερικός φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος εισήγαγε από Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες και συσκευές ατμίσματος κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

Ο προβληματισμός στην αστυνομία  είναι για το πού θα τα διακινούσε καθώς οι συσκευές ατμίσματος είναι διαδομένες στα νεαρά άτομα, και οι συγκεκριμένες είχαν κάνναβη.

Ο εξωτερικός φρουρός συνελήφθη στις 6 Απριλίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πώς έφτασαν στη σύλληψή του οι αρχές

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από Η.Π.Α που περιείχε συνολικά 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης, καθώς και ένα ακόμη δέμα, το οποίο εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο και περιείχε πιθανόν ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.

Ακολούθησε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος, ενώ κατά την έρευνα, από την κατοχή του και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 7 γυάλινα βάζα με κάνναβη σε μορφή πάστας λευκού χρώματος, μεικτού βάρους 239 γραμμαρίων,
  • νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης (διαλυμένο), μεικτού βάρους 32 γραμμαρίων,
  • 7 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων,
  • νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 7 γραμμαρίων,
  • νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο κάνναβη σε μορφή πάστας, μεικτού βάρους 1,6 γραμμαρίων,
  • 14 συσκευές ατμίσματος κάνναβης,
  • 7 αμπούλες κάνναβης,
  • 2 σύριγγες κάνναβης,
  • πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Σημειώνεται ότι, μετά τη σύλληψη του κατηγορούμενου, σε αποθήκες εταιρίας ταχυδρομείου εντοπίσθηκαν ακόμη δύο δέματα με τον ίδιο ως άνω παραλήπτη που συνολικά περιείχαν 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης και γυάλινο βάζο με κάνναβη, μικτού βάρους 42 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

