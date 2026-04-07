Αναστάτωση στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε παραλία της Εύβοιας, σημαίνοντας συναγερμό στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο βρίσκονται η αστυνομία, το λιμενικό, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, τη σορό εντόπισε περαστικός στην ακτογραμμή.

Θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια του θανάτου.

