Τέμπη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τη δικαστική αίθουσα

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για την καταλληλότητα της αίθουσας στην οποία διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη παρήγγειλε η εισαγγελίας εφετών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, κατόπιν αίτησης συγγενών θυμάτων.

Η εισαγγελέας ζητά από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λαρισαίων να μεταβιβάσει την οικοδομική άδεια με την οποία εγκρίθηκε η αναδιάταξη του χώρου, του συνεδριακού κέντρου Γαιόπολις.

Ζητά, ακόμα, να μεταβιβαστεί τυχόν οικοδομική αδεια (ή αναθεώρηση/τροποποίηση αυτής), με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της κύριας χρήσης του χώρου σε «Δικαστική Αίθουσα», τα νομιμοποιητικά έγγραφα και εγκρίσεις βάσει των οποίων επιτράπηκε η τοποθέτηση οθονών και καθισμάτων στο ισόγειο αίθριο.

Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του συνόλου του φακέλου της οικοδομικής αδειας, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, των κατόψεων, των σχεδιαγραμμάτων από την ανέγερση του κτιρίου μέχρι σήμερα, καθώς και έγγραφα που αφορούν τυχόν νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών στο συγκεκριμένο κτίριο.

Επίσης, η εισαγγελέας ζητά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας τον φάκελο πυροπροστασίας του εν λόγω κτιρίου,

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα οριστεί Πραγματογνώμονας Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος θα μεταβεί στο Συνεδριακό Κέντρο για να διενεργήσει επιτόπια αυτοψία.

Τέλος με συμπληρωματική παραγγελία όπου ζητείται από το αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα που άπτονται των Τεχνικών Υπηρεσιών να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν αφού παρελήφθη η αίθουσα προκειμένου να γίνει κατάλληλη προς χρήση για τις ανάγκες της δίκης.

Διαβάστε επίσης

