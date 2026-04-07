ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:40
07.04.2026 15:44

Τέμπη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τη δικαστική αίθουσα

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για την καταλληλότητα της αίθουσας στην οποία διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη παρήγγειλε η εισαγγελίας εφετών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, κατόπιν αίτησης συγγενών θυμάτων. 

Η εισαγγελέας ζητά από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λαρισαίων να μεταβιβάσει την οικοδομική άδεια με την οποία εγκρίθηκε η αναδιάταξη του χώρου, του συνεδριακού κέντρου Γαιόπολις. 

Ζητά, ακόμα, να μεταβιβαστεί τυχόν οικοδομική αδεια (ή αναθεώρηση/τροποποίηση αυτής), με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της κύριας χρήσης του χώρου σε «Δικαστική Αίθουσα», τα νομιμοποιητικά έγγραφα και εγκρίσεις βάσει των οποίων επιτράπηκε η τοποθέτηση οθονών και καθισμάτων στο ισόγειο αίθριο. 

Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του συνόλου του φακέλου της οικοδομικής αδειας, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, των κατόψεων, των σχεδιαγραμμάτων από την ανέγερση του κτιρίου μέχρι σήμερα, καθώς και έγγραφα που αφορούν τυχόν νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών στο συγκεκριμένο κτίριο.

Επίσης, η εισαγγελέας ζητά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας τον φάκελο πυροπροστασίας του εν λόγω κτιρίου,

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα οριστεί Πραγματογνώμονας Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος θα μεταβεί στο Συνεδριακό Κέντρο για να διενεργήσει επιτόπια αυτοψία.

Τέλος με συμπληρωματική παραγγελία όπου ζητείται από το αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα που άπτονται των Τεχνικών Υπηρεσιών να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν αφού παρελήφθη η αίθουσα προκειμένου να γίνει κατάλληλη προς χρήση για τις ανάγκες της δίκης.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του – Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

Διαμαντοπούλου για σιωπή απέναντι στον Τραμπ: Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει

ypoklopes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: «Τι θα διερευνήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την ορθότητα της απόφασης; Κίνδυνος παραγραφής»

ΘΕΑΤΡΟ

Οι «πολίτες β’ κατηγορίας» του Brian Friel σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια | Στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συσκέψεις Παπασταύρου με φορείς για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν τελειώνει την επικοινωνία με ΗΠΑ, μετά την απειλή Τραμπ να εξαφανίσει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του – Άγριο σφυροκόπημα σε Χαργκ και σιδηροδρομικό δίκτυο – Live

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

