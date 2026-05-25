Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον καρκίνο πριν από πέντε χρόνια – «Το έμαθα μόλις γέννησα, το μωρό ήταν τριών ημερών» (Video)

Ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο έχει προκαλέσει ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλίκία 56 ετών, νικημένη από τον καρκίνο με τον οποίο έδινε σκληρή μάχη τα τελευταία χρόνια.

Πέντε χρόνια πριν, η γυμνάστρια και επιχειρηματίας είχε αποκαλύψει ότι έμαθε ότι έπασχε από καρκίνο στο μαιευτήριο, τρεις μόλις μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, κάνοντας τότε λόγο για μια δύσκολη περιπέτεια στην οποία ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στάθηκε βράχος δίπλα της.

«Δεν μπορούσα να το διαχειριστω αρχικά. Ήταν η αντίθεση της χαράς με τη λύπη, που είναι δύο τεράστια συναισθήματα της ζωής! Η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να νιώσει μια γυναίκα, και η μεγαλύτερη λύπη… εκεί είναι το “peek”. Το μωρό ήταν δυο – τριών ημερών. Μόλις γεννήθηκε το έμαθα. Εγώ δεν μένω σε αυτά τα πράγματα. Μένω στο ότι προχωράμε στη ζωή μας, στο ότι είμαστε καλά, νιώθω καλά… Και γενικά ρε παιδί μου… νομίζω ότι στη ζωή πρέπει να προσπερνάμε πράγματα. Καθόλου δεν επηρεάστηκε η σχέση μας με τον Τραϊανό. Θεωρώ ότι σχέσεις οι οποίες έχουν ουσία, είναι αυτές οι οποίες θα δέσουν περισσότερο, και θα δυναμώσουν. Αυτές οι οποίες δεν έχουν ουσία… εννοείται πως και θα διαλυθούν. Από ένα διάστημα και μετά, δεν άφησα να επηρεάσει τόσο πολύ τη ζωή μου… Και άρχισα να κάνω όλα αυτά τα χαζά πράγματα, που μπορεί να έκανα και πριν από αυτό. Γιατί αυτά τα μικρά πράγματα έχω πει ότι είναι αυτά τα οποία σε κάνουν να νιώθεις πολύ φυσιολογικός» είχε πει, μεταξύ άλλων.

