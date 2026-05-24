search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 16:44

Τανιμανίδης: «Είμαι ΠΑΟΚ αλλά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός – Είμαι Έλληνας» – Τα σχόλια περί προδοσίας που δέχθηκε (Video)

24.05.2026 16:44
tanimanidis_skai

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή του για το Final Four της EuroLeague και στα σχόλια περί «προδοσίας», αναφέρθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι Έλληνας και πως θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε το Σάββατο 23 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο τοποθετήθηκε για την ανάρτηση που έκανε κατά τη διάρκεια του Final Four, όταν εξέφρασε ευχές υπέρ του Ολυμπιακού, λίγη ώρα πριν από τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Όπως ανέφερε, η δήλωσή του προκάλεσε αντιδράσεις και πλήθος μηνυμάτων με επικριτικό ύφος, στα οποία, όπως είπε, του καταλογίστηκε ακόμη και «προδοσία» προς την ομάδα που υποστηρίζει, τον ΠΑΟΚ.

Στο βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε αρχικά τι είχε προηγηθεί της ανάρτησης, σημειώνοντας: «Χθες πήγα και είδα τον Ολυμπιακό που έπαιζε με την Φενέρ στο Final Four της Euroleague. Όλοι ξέρετε ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά έκανα ένα story έξω από το ΟΑΚΑ και είπα ότι σαν Έλληνας εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να περάσει στον τελικό».

Στη συνέχεια, στάθηκε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, περιγράφοντας τον όγκο και την ένταση των μηνυμάτων που δέχτηκε, αλλά και την επιχειρηματολογία του απέναντι στην κριτική που του ασκήθηκε: «Το τι έγινε στα μηνύματά μου δεν περιγράφεται. Ντροπή σου προδότη που υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να εύχεσαι να χάσει. Καταλαβαίνω ότι είστε παθιασμένοι με την ομάδα σας και είναι ωραίο να είσαι παθιασμένος με μία ομάδα και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ακολουθείτε το ρητό: “Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου”. Αλλά δεν ισχύει εδώ πέρα. Και εγώ, αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ θέλω να τον σκίσουμε. Όταν όμως τώρα ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν τώρα εσύ εύχεσαι, προσεύχεσαι και ανάβεις καντήλια να χάσει o Ολυμπιακός, τι μας λες; Μας λες ότι η ιδιότητά σου ως οπαδός της οποιασδήποτε ομάδας βαραίνει πιο πολύ από την ιδιότητά σου σαν Έλληνας. Και αυτό λέει πολλά για εσένα, όχι για εμένα».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη Κοκκινάκη για Survivor: «Υπογράψαμε ότι σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή»

Γαβαλάς για το νέο GNTM: «Η Μπέττυ Μαγγίρα ταίριαξε πάρα πολύ»

Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pezeskian-trump-2
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τραμπ: Δεν βιάζομαι για συμφωνία, μένει ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

ASTHENOFORO_EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση – Αγνοείται ο οδηγός

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

neoi new
ΘΕΜΑ

Κίνημα κατά του «9-5»: Τι είναι το Anti-Work Movement και το quiet quitting της Gen Z και των millennials που ανατρέπουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

konstatninos-vasalos
LIFESTYLE

Βασάλος για Iron Maiden: «Κάτι γέροι που προσπαθούσαν να μας βάλουν στο mood» - «Πόσο καιρό θα ζουν ακόμη;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:51
pezeskian-trump-2
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τραμπ: Δεν βιάζομαι για συμφωνία, μένει ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

ASTHENOFORO_EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση – Αγνοείται ο οδηγός

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια

1 / 3