Γαβαλάς για το νέο GNTM: «Η Μπέττυ Μαγγίρα ταίριαξε πάρα πολύ»

Για το νέο κύκλο του GNTM και την απαιτητική καθημερινότητα των γυρισμάτων μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο γνωστός σχεδιαστής και fashion expert στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα σύνθεση της ομάδας του reality μόδας, σχολιάζοντας την προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα καθώς και το κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια.

«Eίμαι συνέχεια στα γυρίσματα, πολλαπλά, παντού, οπότε δεν είχα και πολύ χρόνο να σκεφτώ πράγματα», ανέφερε.

Η Μπέττυ Μαγγίρα «όντως, ταίριαξε πάρα πολύ», επισήμανε. «Βασικά την είχα δει και πέρυσι κι εγώ, ήμουν ένας από αυτούς που επέμενε να ενταχθεί…», ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε επιθυμούσε η προσθήκη ενός νέου προσώπου να οδηγήσει στην αποχώρηση κάποιου άλλου μέλους της ομάδας:

Η χημεία και η Ζενεβιέβ

Ο Λάκης Γαβαλάς συμφώνησε και με τις δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία είχε αναφέρει πως η Μπέττυ Μαγγίρα προσαρμόστηκε άμεσα στο κλίμα της ομάδας.

Όπως είπε, η χημεία ανάμεσα στα μέλη του νέου GNTM φαίνεται να λειτουργεί πολύ θετικά ήδη από τα πρώτα γυρίσματα, δημιουργώντας αισιοδοξία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν του reality μόδας.

