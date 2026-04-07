Καλαμαριά: Σοκάρουν συνομιλίες οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη – «Έσφαξε Τούρκο, μια χαρά»

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την άγρια δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν στη διάθεσή τους κρίσιμα και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία. Πρόκειται για συνομιλίες στις οποίες φέρονται να συμμετέχουν φίλοι του 23χρονου δράστη, αποκαλύπτοντας το κλίμα που επικρατούσε μετά την αιματηρή επίθεση.

Κομβικό ρόλο στην πορεία των ερευνών, αλλά και για τους διαλόγους στη συνομιλία, διαδραμάτισε ο ισχυρισμός του 23χρονου δράστη ότι, μετά τη συμπλοκή, αντίπαλοι οπαδοί τού είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Η πληροφορία αυτή φαίνεται πως λειτούργησε ως σήμα ενεργοποίησης για τους φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν προς το σημείο της τραγωδίας.

Δύο νεαροί από το περιβάλλον του δράστη βρέθηκαν στο σπίτι του. Ωστόσο, αποχώρησαν άμεσα όταν αντιλήφθηκαν την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην περιοχή. Λίγο αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τούς εντόπισαν σε κοντινή απόσταση, πριν προλάβουν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με κατεύθυνση το γήπεδο του Άρη στη Χαριλάου, όπου είχαν αφήσει τα δίκυκλά τους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο ένας από τους δύο συνελήφθη, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση κινητού τηλεφώνου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον δράστη λίγο πριν φτάσουν στον τόπο της δολοφονίας.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα προήλθαν από ομαδικό chat στην εφαρμογή Signal. Το περιεχόμενο της ομαδικής συνομιλίας προκάλεσε αποτροπιασμό στους αστυνομικούς. Στη συνομιλία συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, τα οποία, πριν ακόμη γίνει αντιληπτό ότι ο Κλεομένης είχε χάσει τη ζωή του, φέρονται να συζητούσαν πιθανά αντίποινα. Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονταν ως «απάντηση» στον ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε υποστεί ο 23χρονος.

Ένας από τους συμμετέχοντες φαίνεται να καθοδηγεί τον δράστη, προτρέποντάς τον να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του από τις Αρχές. Την ίδια στιγμή, στη συνομιλία διατυπώνεται και ο ισχυρισμός ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο «αυτοάμυνας».

Καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εντείνονταν, ένας από τους οπαδούς του Άρη που συμμετείχαν στο chat, αντιλαμβανόμενος την πίεση των Αρχών για τον εντοπισμό του 23χρονου, προέτρεψε τους υπόλοιπους να αποχωρήσουν άμεσα από την ομαδική συνομιλία.

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί προκαλούν αποτροπιασμό. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον Κλεομένη, ενώ σε ορισμένα σημεία εκφράζουν ακόμη και ευχές για τον θάνατό του.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι των οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη

Χτύπησαν τον (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου)

Κάτω από το σπίτι του

Πωω

Είχες δίκιο μάλλον δικέ μ

Τον χτύπησαν πολύ;

Πάμε να δούμε

Πωω

Του πήρανε τα κλειδιά

Και βίντεο

Τον έβγαλαν

Πόσα άτομα;

Λογικό

5

Έβγαλε κανέναν; Τυχαία ή τον περίμεναν

Είναι πολύ ανοιγμένος μάγκες

Τρ φτάνουμε

Πάμε στο… (σ.σ. αναφέρει σημείο)

Να το γκρεμίσουμε

Που να έρθω;

Το θέμα είναι να χτυπηθεί κάποιος, όχι τα τζάμια

Ήρεμα

Θέλετε να με ακούσετε ή όχι

Αυτό πείτε μόνο

Ξέρω ακριβώς τι να κάνουμε

Ηχητικό μήνυμα που έλεγε: «Μάγκες ο… έσφαξε έναν και ήρθαν το ασθενοφόρο, τώρα σκάσανε οι μπάτσοι, φύγαμε εμείς γίνεται της πουτ… εδώ, τον άλλον τον έσφαξε πάρα πολύ»

Έσφαξε Τούρκο

Ναι

Τον γ… μάγκες

Μια χαρά άρα

Μακάρι να πεθάνει

Τυχαία πίναν καφέ από κάτω

Εκεί δεν μένει και ο…;

Τόσο νωρίς ρ μλκ όμως;

Τι φάση

Γι’ αυτό το λέω ρ φίλε

Αλλά ντάξει αποκλείεται

Δεν μένει εκεί ο… πλέον

Τελικά τι φάση πήγανε; Πολύ τον βάρεσαν;

Ε έφαγε αρκετές δεν τον είδα καλά

Γάμ… τα

Παντού ανοιγμένος είναι, τον είδα εγώ

Τον έσπασαν

Καλά

Man πολύ ανοιγμένος

Τι θα κάνουμε;

Που είστε;

Φουλ αίματα bro όλο το πρόσωπο

Που είστε

Εμείς κάτω από το σπίτι του, προσέχουμε το αμάξι

Λογικά ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου) θέλει ράμματα, σίγουρα

Πείτε του να πετάξει το κινητό του

Ε θα κάνει ράμματα φρύδι και κεφάλι πίσω

Μαζί του είσαι

Δεν ξέρω που

Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

Αυτοάμυνα

Μάγκες δώστε κανένα μηχανάκι

Θα μαζευτούμε;

Μάγκες έχει γίνει μαλ… τέζα ήταν ο Τούρκος έφυγε με ασθενοφόρο

Πωωωω

Βγείτε όλοι από την ομαδική

Βγείτε όλοι.

