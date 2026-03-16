Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της κατάρρευσης του 20χρονου μετά τη φονική συμπλοκή

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία, όπου έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη μετά την άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο υλικό φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό. Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το βίντεο, τα δύο παιδιά αρχικά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι ο φίλος τους έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, όταν στρίβουν στη γωνία και αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.

Ένας από τους φίλους του, βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματά για βοήθεια και ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο. Από τους τρεις νεαρούς, μόνο ο ένας είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, ενώ οι υπόλοιποι δεν φορούσαν κάποιο σκούφο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα. Το μοιραίο τραύμα ήταν στην καρδιά, καθώς, όπως αναφέρεται, το μαχαίρι του 23χρονου δράστη διαπέρασε την καρδιά του.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά την κηδεία του 20χρονου, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 19χρονος φίλος του θύματος.

Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη από την Εισαγγελία, βάσει των διατάξεων του νέου ποινικού κώδικα για την αθλητική βία, καθώς και για το αδίκημα της σύστασης συμμορίας, το οποίο θεωρείται διαρκές έγκλημα. Ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου.

