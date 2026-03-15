Υπουργείο Εξωτερικών: Τη Δευτέρα νέα πτήση επαναπατρισμού από Ντουμπάι

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και των κατοικιδίων τους από το Ντουμπάι σχεδιάζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για αύριο, Δευτέρα (16/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αεροσκάφος αναμένεται ν’ αναχωρήσει στις 7:00 το πρωί από την Αθήνα για το Ντουμπάι και να επιστρέψει γύρω στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο εμιράτο.

Στην πτήση αναμένεται να βρίσκονται περισσότερα από 45 κατοικίδια και οι ιδιοκτήτες τους.

