Υπουργείο Εξωτερικών: Τη Δευτέρα νέα πτήση επαναπατρισμού από Ντουμπάι

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και των κατοικιδίων τους από το Ντουμπάι σχεδιάζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για αύριο, Δευτέρα (16/3).
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αεροσκάφος αναμένεται ν’ αναχωρήσει στις 7:00 το πρωί από την Αθήνα για το Ντουμπάι και να επιστρέψει γύρω στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο εμιράτο.
Στην πτήση αναμένεται να βρίσκονται περισσότερα από 45 κατοικίδια και οι ιδιοκτήτες τους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
