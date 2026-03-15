search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 19:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κηφισιά-Βόλος 2-0: Αποφασιστικό βήμα παραμονής για την ομάδα του Λέτο

Ακόμη ένα βήμα για να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερο άγχος την παραμονή της στη Super League έκανε η Κηφισιά, που επικράτησε 2-0 του Βόλου στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Με τα γκολ των Χριστόπουλου (25΄) και Πόμπο (68΄), το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε το «τρίποντο» και ανέβηκε στη 10η θέση με 27 βαθμούς, δέκα περισσότερους από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης. Η θεσσαλική ομάδα, από την πλευρά της, παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2026 και φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει τα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού βρίσκεται στην ένατη θέση και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και δικαιώθηκαν στην πρώτη σημαντική φάση που δημιούργησαν. Ηταν το 25ο λεπτό, όταν ο Λαρουσί με βαθιά μπαλιά έβγαλε τον Χριστόπουλο τετ-α-τετ με τον Σιαμπάνη και ο 23χρονος επιθετικός πλάσαρε εύστοχα και άνοιξε το σκορ. Ο Βόλος είχε την ευκαιρία να απαντήσει στο 36΄, όμως ο Ραμίρες σταμάτησε το σουτ του Χουάνπι μέσα από την περιοχή, ενώ στο 41΄ το ωραίο σουτ του Γκονζάλες δεν βρήκε στόχο.

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 48΄, αλλά ο Σιαμπάνης έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ζέρσον Σόουζα. Ο ίδιος παίκτης είχε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 64΄, όταν ο Χριστόπουλος τον έβγαλε απέναντι από τον Σιαμπάνη, όμως ο Πορτογάλος αστόχησε. Τελικά, οι νεοφώτιστοι επιβραβεύθηκαν για την επιμονή τους στο 68΄, όταν ο Πόμπο με όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Βόλος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει και συμπλήρωσε δέκα συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Κίτρινες: Λαρουσί, Χριστόπουλος – Χουάνπι, Μύγας

Οι συνθέσεις:

Kηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (82΄ Μπένι), Αντονίσε (58΄ Εμπο), Σόουζα, Ρουκουνάκης (66΄ Βιγιαφάνιες), Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (66΄ Μίγιτς), Λαρουσί (83΄ Χουχούμης), Αμάνι

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (55΄ Γρόσδης), Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα, Σόρια (61΄ Κύρκος), Μπουζούκης (72΄ Μαρτίνες), Κόμπα (72΄ Φορτούνα), Γκονζάλες, Χουάνπι (46΄ Λάμπρου), Ουρτάδο

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: Επέστρεψε στις νίκες με κορυφαίο τον Ναν

Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό οπαδικής βίας – «Άτομα με κράνη εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων»

Μεγάλη ένταση στη Γλυφάδα: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου – Οργή Μπαρτσώκα (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026 – Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για χειρουργείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Η εμπλοκή στον πόλεμο βαφτίζεται από τον πρωθυπουργό εθνικό συμφέρον»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού – 80.000 κενές θέσεις εν μέσω ανεργίας

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3