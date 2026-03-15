Κηφισιά-Βόλος 2-0: Αποφασιστικό βήμα παραμονής για την ομάδα του Λέτο

Ακόμη ένα βήμα για να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερο άγχος την παραμονή της στη Super League έκανε η Κηφισιά, που επικράτησε 2-0 του Βόλου στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Με τα γκολ των Χριστόπουλου (25΄) και Πόμπο (68΄), το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε το «τρίποντο» και ανέβηκε στη 10η θέση με 27 βαθμούς, δέκα περισσότερους από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης. Η θεσσαλική ομάδα, από την πλευρά της, παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2026 και φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει τα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού βρίσκεται στην ένατη θέση και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και δικαιώθηκαν στην πρώτη σημαντική φάση που δημιούργησαν. Ηταν το 25ο λεπτό, όταν ο Λαρουσί με βαθιά μπαλιά έβγαλε τον Χριστόπουλο τετ-α-τετ με τον Σιαμπάνη και ο 23χρονος επιθετικός πλάσαρε εύστοχα και άνοιξε το σκορ. Ο Βόλος είχε την ευκαιρία να απαντήσει στο 36΄, όμως ο Ραμίρες σταμάτησε το σουτ του Χουάνπι μέσα από την περιοχή, ενώ στο 41΄ το ωραίο σουτ του Γκονζάλες δεν βρήκε στόχο.

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 48΄, αλλά ο Σιαμπάνης έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ζέρσον Σόουζα. Ο ίδιος παίκτης είχε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 64΄, όταν ο Χριστόπουλος τον έβγαλε απέναντι από τον Σιαμπάνη, όμως ο Πορτογάλος αστόχησε. Τελικά, οι νεοφώτιστοι επιβραβεύθηκαν για την επιμονή τους στο 68΄, όταν ο Πόμπο με όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Βόλος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει και συμπλήρωσε δέκα συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Λαρουσί, Χριστόπουλος – Χουάνπι, Μύγας

Οι συνθέσεις:

Kηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (82΄ Μπένι), Αντονίσε (58΄ Εμπο), Σόουζα, Ρουκουνάκης (66΄ Βιγιαφάνιες), Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (66΄ Μίγιτς), Λαρουσί (83΄ Χουχούμης), Αμάνι

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (55΄ Γρόσδης), Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα, Σόρια (61΄ Κύρκος), Μπουζούκης (72΄ Μαρτίνες), Κόμπα (72΄ Φορτούνα), Γκονζάλες, Χουάνπι (46΄ Λάμπρου), Ουρτάδο

