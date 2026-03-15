Μεγάλη ένταση στη Γλυφάδα: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου (Videos)

Με την αποβολή του Εβάν Φουρνιέ εκτονώθηκε η ένταση που ξέσπασε στο κλειστό της Γλυφάδας με οπαδό των γηπεδούχων.

Όλα άρχισαν όταν ο Φουρνιέ έκανε βήματα και αντιλήφθηκε τον οπαδό του Πανιωνίου, που καθόταν στις court seats να του απευθύνεται. Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού έγινε έξαλλος και, εμφανώς εκνευρισμένος, τού ζήτησε τον λόγο, κινούμενος απειλητικά προς το μέρος του.

Διαιτητές και παίκτες μπήκαν στη μέση για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Ο Γάλος άσος αποβλήθηκε.

