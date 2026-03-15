Η F1 ακύρωσε τους αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου

Tα Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Σάββατο.οι διοργανώτριες αρχές του σπορ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από πλήρη συνεννόηση της μητρικής εταιρείας και ιδιοκτήτριας των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 (Liberty Media) με τη διοικούσα αρχή (FIA) και τους αντίστοιχους διοργανωτές σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από κάποιους άλλους τον Απρίλιο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 22χρονος «έσπασε» το κοντέρ Έτρεχε με 179χλμ/ώρα

Formula 1: Ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε στην Σανγκάη – Ποιος είναι ο 19χρονος ιταλός πιλότος

Toyota Aygo X Hybrid: Mε πραγματική κατανάλωση 3,8 lt/100km