Formula 1: Ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε στην Σανγκάη – Ποιος είναι ο 19χρονος ιταλός πιλότος

Ο Κίμι Αντονέλι αξιοποίησε ιδανικά την pole position που εξασφάλισε χθες και θριάμβευσε στο Grand Prix της Κίνας, που διεξήχθη σήμερα (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.

Αυτή, είναι η πρώτη νίκη για τον μόλις 19 ετών Ιταλό «πιλότο» στην Formula 1, ο οποίος άφησε στην δεύτερη θέση τον Βρετανό «ομόσταυλό» του, Τζορτζ Ράσελ, για το εντυπωσιακό «1-2» της Mercedes στον δεύτερο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός έγινε ο δεύτερος νεαρότερος νικητής αγώνα στα χρονικά του αθλήματος, μετά τον Ολλανδό, τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την πρώτη του νίκη με την Red Bull το 2016 και σε ηλικία 18 ετών.

Ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari τερμάτισε τρίτος με διαφορά, αλλά αυτό, ήταν το πρώτο βάθρο για τον Βρετανό, επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα, με τον Μονεγάσκο «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ να τερματίζει στην τέταρτη θέση μετά από μια έντονη «μάχη».

Σημειώνεται, ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, και ο «ομόσταυλός» του, Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν να εκκινήσουν λόγω προβλημάτων με τα αυτοκίνητά τους.

Ποιος είναι ο 19χρονος

Ο πρώτος Ιταλός οδηγός στη Formula 1, μετά τον Αντόνιο Τζιοβινάτσι (2017-2021), ο Κίμι Αντονέλι, έχει «αναζωπυρώσει» σαφώς το πάθος στη χώρα του και το έχει κρατήσει «ζωντανό» με μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων τριών τερματισμών στο βάθρο (Καναδάς, Βραζιλία, Λας Βέγκας).

Παρά τις μερικές αποτυχίες, η πρώτη του σεζόν ήταν επιτυχημένη (7ος στο πρωτάθλημα) και ενίσχυσε την φιλοδοξία του Τότο Βολφ να τον κάνει διάδοχο του Λιούϊς Χάμιλτον, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Και μετά την αρχική ανακάλυψη έρχεται η επιβεβαίωση.

Ο 19χρονος Ιταλός «πιλότος» φιλοδοξεί να κατακτήσει νίκες και τίτλους, όπως είχε δηλώσει πριν από τις πρώτες δοκιμές στο Μπαχρέιν.

Ο Αντονέλι διαθέτει ισχυρή δυναμική και αυτοπεποίθηση, ειδικά εάν το αυτοκίνητό του, ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

