Super League: Με κόσμο η ΑΕΚ στο Περιστέρι, εντός έδρας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Κοντινό… ταξίδι στο Περιστέρι έχει σήμερα (15/3) για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ, λίγα 24ωρα μετά την πρώτη ευρωπαϊκή της μάχη κόντρα στην Τσέλιε και τον θρίαμβο με 4-0 στη Σλοβενία που την έφερε αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως μαρτυρά και το αήττητο 16 αγωνιστικών (12-4-0) στη Super League. Από την άλλη, ο Ατρόμητος συνέχισε την ανοδική του πορεία. Το 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου ήταν το πέμπτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να συγκεντρώνει 11 βαθμούς στο διάστημα αυτό (3-2-0 με 6-3 τέρματα), να παραμένει στο «κόλπο» της οκτάδας αλλά να είναι πολύ πιο αποτελεσματική μακριά από το Περιστέρι (18 βαθμούς εκτός, μόλις 10 εντός). Παράλληλα, η Ένωση «τρέχει» ένα απίθανο νικηφόρο σερί 10 αγώνων κόντρα στον Ατρόμητο, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Απώλεια βαθμών της ΑΕΚ αναμένει ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν στην Τούμπα τον πληγωμένο ψυχολογικά και ντεφορμέ αγωνιστικά Λεβαδειακό, γνωρίζοντας πως προς ώρας έχουν υπέρ τους όλες τις πιθανές ισοβαθμίες στην κορυφή. Οι Βοιωτοί, έχοντας πια πέσει στην πέμπτη θέση μετά και τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό (1-4) θα παίξουν χωρίς άγχος, θέλοντας να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και πέντε αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» (0-1-4 με 3-12 τέρματα).

Σε εξαιρετική στιγμή βρίσκει τον Παναθηναϊκό η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες εξασφάλισαν την είσοδό τους στην πρώτη τετράδα ενώ με τη νίκη 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις έθεσαν βάσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του UEFA Europa League – η ρεβάνς στο «Εστάντιο ντε λα Καρτούχα» την Πέμπτη (19/3, 22:00). Σε καλό… φεγγάρι είναι, όμως, και ο Παναιτωλικός που με τη νίκη 2-1 επί της Κηφισιάς γιόρτασε με τον κατάλληλο τρόπο τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ξεφεύγοντας, παράλληλα, από την τελευταία δυάδα.

Στη Νεάπολη, τέλος, η Κηφισιά κοντράρεται με τον Βόλο, με τους γηπεδούχους να θέλουν το «τρίποντο» για να απομακρυνθούν περαιτέρω από την επικίνδυνη ζώνη και τους φιλοξενούμενους για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για είσοδο στην οκτάδα. Από δύο σερί ήττες έρχεται η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο (1-4 από τον ΠΑΟΚ και 2-1 από τον Παναιτωλικό), εννέα αγωνιστικές δίχως νίκη συμπλήρωσαν οι Θεσσαλοί (0-3-6) μετά και το 1-1 με τον ΟΦΗ.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

18:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι ουραγών

Πανσερραϊκός-Άρης 0-0: Χ-αμένοι και οι δυο

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί







